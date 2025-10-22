«Это было нечто»: Валерия вспомнила, какое зарубежное шоу в России впечатлило её больше всего
Валерию потрясло шоу легендарной группы Pink Floyd в России
Во время праздничного мероприятия, посвящённого дню рождения МУЗ-ТВ, певица Валерия поделилась воспоминаниями о зарубежных артистах, выступавших в России. Об этом сообщает ТВ Mail.
Особое впечатление на неё произвёл Стинг, однако настоящим потрясением стало шоу легендарной группы Pink Floyd.
«Я ещё училась в институте. Тогда только стали приезжать западные звёзды. Это была оттепель такая, ветер перемен. Это было грандиозное событие. Мы знали все музыкальные произведения до каждого звука, до каждой ноты. Это было в «Олимпийском». Это было что-то невероятное. Когда гигантская свинья летала над стадионом. Но это было нечто», — рассказала Валерия.Ранее стало известно, что певица презентовала свой 19-й альбом «Исцелю», который станет для неё последним в карьере, однако она продолжит писать и выпускать новые песни.