«Это было нечто»: Валерия вспомнила, какое зарубежное шоу в России впечатлило её больше всего

22 октября 2025, 16:20

Валерию потрясло шоу легендарной группы Pink Floyd в России

Валерия (Фото: Instagram* / @valeriya)

Во время праздничного мероприятия, посвящённого дню рождения МУЗ-ТВ, певица Валерия поделилась воспоминаниями о зарубежных артистах, выступавших в России. Об этом сообщает ТВ Mail.





Особое впечатление на неё произвёл Стинг, однако настоящим потрясением стало шоу легендарной группы Pink Floyd.





«Я ещё училась в институте. Тогда только стали приезжать западные звёзды. Это была оттепель такая, ветер перемен. Это было грандиозное событие. Мы знали все музыкальные произведения до каждого звука, до каждой ноты. Это было в «Олимпийском». Это было что-то невероятное. Когда гигантская свинья летала над стадионом. Но это было нечто», — рассказала Валерия.