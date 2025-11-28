Актриса Рената Литвинова показала черный наряд с обнаженной спиной — фото
Рената Литвинова всегда удивляет своих поклонников, представляя уникальные образы. Каждое ее появление на публике — это новое модное заявление.
Сегодня режиссер фильма «Северный ветер» поделилась свежим стильным снимком в запрещенной в РФ соцсети.
На фотографии Литвинова позирует у зеркала в черном платье с сетчатой текстурой, которое открывает ее спину. Волосы актрисы уложены в ретро-стиле и закреплены крупными заколками, а вот привычная красная помада на губах на этот раз отсутствует.
Одним из самых экстравагантных нарядов Литвиновой в этом году стало платье, созданное из разноцветных бюстгальтеров. Многие сочли этот аутфит слишком смелым и даже неуместным, однако истинные поклонники ее стиля отметили, что образ получился оригинальным и пикантным.
