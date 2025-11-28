«Дискотека Авария» заработает более 110 млн рублей на декабрьских корпоративах
Группа «Дискотека Авария» получила минимум 20 корпоративов в декабре и заработает более 110 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Кака оказалось, музыканты свободны всего 11 дней, остальное — выступления на частных корпоратах и сольный концерт. Гонорар за 45 минут — 6,5 миллионов рублей при безналичной оплате. Для сравнения, год назад они просили 4,8 миллионов, а в 2023-м — 3,8 миллионов. Программу почти не меняют — старые треки продолжают работать лучше новых.
Райдер у артистов скромный: чай, кофе, орешки, нарезки, цветочный мёд, шоколадки, три бутылки деревенского кефира, четыре корочки хлеба и четыре дошика (2 с курицей, 2 с говядиной). Из аптечки — только перекись.
Читайте также: