Осужденная за контрабанду наркотиков Аглая Тарасова может появиться в зарубежном проекте

28 ноября 2025, 20:09

Осужденная актриса Аглая Тарасова может появиться в зарубежном проекте

Аглая Тарасова (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Недавно Домодедовский суд Москвы вынес приговор актрисе Аглае Тарасовой, известной по таким фильмам, как «Лед», «Холоп 2», а также сериалам «Интерны» и «Беспринципные».





Как пишет Леди Mail, ей назначили три года условного лишения свободы по делу о контрабанде наркотиков.



Прокуратура изначально требовала более строгого наказания — три с половиной года условно, однако суд пришел к выводу, что исправление Аглаи возможно без изоляции от общества. Кроме того, подсудимую обязали выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.



На судебном заседании в защиту Тарасовой выступили ее коллеги, среди которых были Юлия Снигирь, Евгений Цыганов и Леонид Ярмольник.





«На мой взгляд, она очень известная и популярная актриса», — цитирует портал Снигирь.