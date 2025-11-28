Ставшая знаменитой из-за хита «Сигма бой» девушка рассказала о переменах в жизни с приходом популярности
KP.RU: Певица Мария Янковская учится в режиме онлайн из-за популярности
Исполнительница популярного хита «Сигма бой» Мария Янковская рассказала в интервью kp.ru, что решила перейти на онлайн-обучение из-за своей возросшей популярности.
По ее словам, такой формат оказался для неё удобным и комфортным. Это позволяет ей совмещать учёбу, съёмки и концерты.
«Я в любое время в любом месте, в любой точке мира могу посмотреть лекции, могу сделать домашнее задание или пройти аттестацию», — сказала собеседница.
Мария Янковская — российская певица и видеоблогер, ставшая известной благодаря хиту «Сигма бой», который вышел осенью 2024 года. Трек вошёл в мировые чарты, включая Billboard, где занял 7-е место.
В этом году юной звезде исполнилось 13 лет.