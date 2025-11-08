Достижения.рф

Актриса Саша Бортич показала фото в бикини с отдыха на Мальдивах с парнем

Александра Бортич (Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)

31-летняя актриса Саша Бортич поделилась в соцсетях кадрами отпуска на Мальдивах вместе с 27-летним бойфрендом Давидом Сократяном.



На фото и видео она позирует в бикини на фоне моря и роскошной виллы, целуется с возлюбленным в бассейне и любуется закатами.

Александра Бортич (Фото: Instagram*/bortich)

Слухи об их романе появились ещё в феврале, когда Бортич опубликовала снимок, на котором неизвестный мужчина держал её за руку. Несколько месяцев спустя актриса официально подтвердила отношения, выложив в запрещённой соцсети романтическую фотосессию без пояснений.

У Бортич за плечами брак с рэпером Вячеславом Воронцовым (2016–2018), затем отношения с предпринимателем Евгением Савельевым, от которого у неё в 2020 году родился сын Александр. В 2023 году пара объявила о расставании.
Никита Кротов

