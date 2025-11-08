Актриса Саша Бортич показала фото в бикини с отдыха на Мальдивах с парнем

08 ноября 2025, 21:04

Александра Бортич (Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)

31-летняя актриса Саша Бортич поделилась в соцсетях кадрами отпуска на Мальдивах вместе с 27-летним бойфрендом Давидом Сократяном.