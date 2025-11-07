Белая эра Ирины Шейк: модель поразила фанатов снимками в свадебном платье
Ирина Шейк в свадебном образе покорила поклонников
Ирина Шейк вызвала бурю восторгов в Сети, поделившись серией стильных снимков в своём блоге.
39-летняя супермодель позировала в длинном белоснежном атласном платье, украшенном кружевом и бисером ручной работы. Элегантный наряд с открытой спиной и глубоким декольте напоминал свадебный, а завершали образ лакированные ботинки.
«Моя маленькая белая эра», — лаконично подписала публикацию звезда.Хотя подобные кадры обычно подогревают слухи о скорой свадьбе, поклонники восприняли пост спокойно — Шейк редко комментирует личную жизнь и не делится подробностями отношений.
Модель официально замужем не была, но её связывали романы с Криштиану Роналду, Брэдли Купером и, по слухам, с Томом Брэди. От Купера у Ирины растёт дочь Лея, которой в этом году исполнилось восемь лет.