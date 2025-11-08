«Круто»: Лазарева порадовала новая прическа Топалова — фото
Певца Сергея Лазарева порадовала новая прическа Влада Топалова
Певец Сергей Лазарев оценил новый образ своего коллеги Влада Топалова. Об этом стало известно из соцсетей последнего.
Экс‑солист группы Smash! опубликовал совместное фото с детьми — он держит на руках сыновей Михаила и Мирослава.
На снимке певец с новой прической: он отрастил длинные волосы. В комментариях Лазарев оставил фразу: «Как тебе круто с длинными волосами». Подписчики также отметили сходство детей с родителями.
«Старший сынок — копия мама», «Потрясающая семья, чудесные дети!» — написали юзеры.
