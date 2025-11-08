«Круто»: Лазарева порадовала новая прическа Топалова — фото

08 ноября 2025, 19:22

Певца Сергея Лазарева порадовала новая прическа Влада Топалова

Влад Топалов (Фото: РИА Новости/Нина Зотина)

Певец Сергей Лазарев оценил новый образ своего коллеги Влада Топалова. Об этом стало известно из соцсетей последнего.





Экс‑солист группы Smash! опубликовал совместное фото с детьми — он держит на руках сыновей Михаила и Мирослава.



Влад Топалов с сыновьями Михаилом и Мирославом (Фото: Instagram*/vladtopalovofficial)

На снимке певец с новой прической: он отрастил длинные волосы. В комментариях Лазарев оставил фразу: «Как тебе круто с длинными волосами». Подписчики также отметили сходство детей с родителями.





«Старший сынок — копия мама», «Потрясающая семья, чудесные дети!» — написали юзеры.