Матери покойной Жанны Фриске провели плановую операцию под наркозом

08 ноября 2025, 12:59

Матери покойной певицы Жанны Фриске сделали плановую операцию

Жанна Фриске (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Сестра покойной Жанны Фриске — 39-летняя певица Наталья Фриске — поделилась в личном Telegram-канале новостями о здоровье матери.





Она опубликовала фото из больничного холла и рассказала, что маму отвезли на плановую операцию. Диагноз не раскрывается, но Наталья уверила подписчиков, что вмешательство прошло успешно, и пациентка уже пришла в себя после наркоза.





«Ребятки, простите что надолго пропала, дел было много, да и хотела немного отдохнуть. Маму отвезла на плановую операцию. Всё хорошо, уже отошла от наркоза, скоро поеду её забирать», — написала Наталья.