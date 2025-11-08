Матери покойной Жанны Фриске провели плановую операцию под наркозом
Сестра покойной Жанны Фриске — 39-летняя певица Наталья Фриске — поделилась в личном Telegram-канале новостями о здоровье матери.
Она опубликовала фото из больничного холла и рассказала, что маму отвезли на плановую операцию. Диагноз не раскрывается, но Наталья уверила подписчиков, что вмешательство прошло успешно, и пациентка уже пришла в себя после наркоза.
«Ребятки, простите что надолго пропала, дел было много, да и хотела немного отдохнуть. Маму отвезла на плановую операцию. Всё хорошо, уже отошла от наркоза, скоро поеду её забирать», — написала Наталья.
Ранее сама исполнительница перенесла операцию по исправлению последствий неудачной пластики.