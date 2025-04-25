Актриса сериала «Ищейка» Ольга Виниченко беременна от бывшего мужа Яны Поплавской

Ольга Виниченко и Сергей Гинзбург (Фото: Инстаграм* @vinichenkoolga)
Ольга Виниченко беременна от 64-летнего супруга, режиссера сериала «И всё-таки я люблю...» Сергея Гинзбурга.
О предстоящем пополнении в семье артистка узнала во время поездки с подругой в Армению.
Актриса поделилась, что чувствует себя хорошо. Уточняется, что супруги очень счастливы, они ждут мальчика.
Ольга и Сергей живут вместе уже 10 лет.
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*Запрещен в РФ
«Там я себя плохо чувствовала, тянуло живот, болела спина, грудь. Подруга предложила сделать текст на беременность, у нее в чемодане лежит всё на все случаи жизни! Я не понимая зачем, согласилась — и была совершенно потрясена этой приятной, незабываемой новостью» — приводит слова Ольги «СтарХит».
Актриса поделилась, что чувствует себя хорошо. Уточняется, что супруги очень счастливы, они ждут мальчика.
Ольга и Сергей живут вместе уже 10 лет.
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Екатерина Коршунова