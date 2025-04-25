Алсу заключила мировое соглашение с бывшем мужем

Алсу Абрамова (Фото: Telegram/alsouofficial)
Судебный процесс по разделу имущества между певицей Алсу и ее экс-супругом-миллиардером Яном Абрамовым закончился. Как пишет Telegram-канал Mash, они заключили мировое соглашение в Савеловском суде столицы. Разбирательство шло чуть меньше года.
Перед этим звездный адвокат Александр Добровинский говорил, что Алсу и Абрамов делят имущество на сумму свыше десяти миллиардов рублей. Речь шла о квартирах, загородных домах, машинах, парковочных местах и долях в бизнесе. В свое время исполнительница отказалась от мирового соглашения с компенсацией в 2,5 миллиарда рублей. Певица от иска отказалась.
К слову, Алсу Абрамова не раз говорила о том, что сейчас у нее много работы, однако высказывалась об отношениях мужчины и женщины.
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К слову, Алсу Абрамова не раз говорила о том, что сейчас у нее много работы, однако высказывалась об отношениях мужчины и женщины.
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Никита Кротов