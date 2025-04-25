Сильно похудевший Константин Меладзе появился на концерте брата в Лондоне

На недавнем концерте «Золотые хиты МУЗ-ТВ» известная певица Лолита Милявская сделала неожиданное признание о своих романтических предпочтениях. В беседе с журналистами артистка открыто поделилась, что всегда была привлечена к так называемым криминальным авторитетам. Об этом пишет «‎Super».