Сильно похудевший Константин Меладзе появился на концерте брата в Лондоне

Валерий и Константин Меладзе (Фото: Инстаграм* @meladzemusic)
Константин Меладзе в своем блоге опубликовал снимок с братом Валерием. На фотографии певец и композитор стоят в обнимку в лондонском концертном зале Royal Albert Hall.
Недавно там выступил Валерий Меладзе, а Константин пришел его поддержать. Пользователи Сети заметили, что на фото композитор выглядит заметно похудевшим.
Многие предположили, что это произошло на нервной почве из-за развода с певицей Верой Брежневой. Стоит отметить, что после переезда из России в 2022 году Константин редко появляется на публике.
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*Запрещен в РФ
Многие предположили, что это произошло на нервной почве из-за развода с певицей Верой Брежневой. Стоит отметить, что после переезда из России в 2022 году Константин редко появляется на публике.
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*Запрещен в РФ
Екатерина Коршунова