Достижения.рф

Актриса сериала «Кто в доме хозяин» Анна Невская впервые стала мамой в 49 лет — фото

Анна Невская (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Актриса Анна Невская впервые стала мамой в 49 лет. Радостной новостью она поделилась в соцсетях.



Она опубликовала снимки с долгожданным первенцем и супругом. За режиссера Дмитрия Клепацкого звезда вышла замуж еще в 2013 году, и всё это время пара мечтала о ребенке. Их желание наконец исполнилось — на свет появился сын Даниил.

«Большое спасибо суперпрофессиональной команде — и отдельная благодарность моему врачу за роды мечты», — написала Невская.




Она отметила, что такое событие является большой радостью для семьи и поприветствовала малыша.
Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0