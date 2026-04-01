Актриса сериала «Кто в доме хозяин» Анна Невская впервые стала мамой в 49 лет — фото
Актриса Анна Невская впервые стала мамой в 49 лет
Актриса Анна Невская впервые стала мамой в 49 лет.
Она опубликовала снимки с долгожданным первенцем и супругом. За режиссера Дмитрия Клепацкого звезда вышла замуж еще в 2013 году, и всё это время пара мечтала о ребенке. Их желание наконец исполнилось — на свет появился сын Даниил.
«Большое спасибо суперпрофессиональной команде — и отдельная благодарность моему врачу за роды мечты», — написала Невская.
Она отметила, что такое событие является большой радостью для семьи и поприветствовала малыша.