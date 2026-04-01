Актриса сериала «Кто в доме хозяин» Анна Невская впервые стала мамой в 49 лет — фото

01 апреля 2026, 14:54

Актриса Анна Невская впервые стала мамой в 49 лет

Актриса Анна Невская впервые стала мамой в 49 лет. Радостной новостью она поделилась в соцсетях.





Она опубликовала снимки с долгожданным первенцем и супругом. За режиссера Дмитрия Клепацкого звезда вышла замуж еще в 2013 году, и всё это время пара мечтала о ребенке. Их желание наконец исполнилось — на свет появился сын Даниил.





«Большое спасибо суперпрофессиональной команде — и отдельная благодарность моему врачу за роды мечты», — написала Невская.