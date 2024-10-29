Актёра «Интернов» Ильина госпитализировали

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Актёр сериала «Интерны» Александр Ильин был экстренно госпитализирован из-за жалоб на сильные боли.
Медики выявили у звезды приступ аппендицита и рекомендовали провести экстренную операцию, сообщает «5-tv.ru».
Подробности о состоянии здоровья артиста в настоящий момент уточняется.
Александр Ильин — российский актер театра и кино, а также по совместительству вокалист и автор текстов панк-группы «План Ломоносова». Он обрёл массовую популярность благодаря роли Семена Лобанова в сериале «Интерны».
Артист принадлежит к актерской династии Ильиных. Он снимался во множестве проектов, например, в таких фильмах и сериалах, как «Изображая жертву», «Ваша честь», «Царь», «Трасса», «Закрыть гештальт» и «Чернобыль».
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Подробности о состоянии здоровья артиста в настоящий момент уточняется.
Александр Ильин — российский актер театра и кино, а также по совместительству вокалист и автор текстов панк-группы «План Ломоносова». Он обрёл массовую популярность благодаря роли Семена Лобанова в сериале «Интерны».
Артист принадлежит к актерской династии Ильиных. Он снимался во множестве проектов, например, в таких фильмах и сериалах, как «Изображая жертву», «Ваша честь», «Царь», «Трасса», «Закрыть гештальт» и «Чернобыль».
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Ольга Енгалычева