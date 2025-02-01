Роман Мадянов (фото: соцсети)
Российского актёра Романа Мадянова посмертно удостоили премии «Золотой орёл» в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» за роль в фильме «Любовь Советского Союза». Эта работа стала последней в карьере артиста.
Церемония вручения премий состоялась в Москве в павильоне киноконцерна «Мосфильм» 31 января.
Также «Любовь Советского Союза» номинировали в категориях «Лучший игровой фильм», «Лучший сценарий», Лучшая режиссёрская работа», «Лучшая женская роль в кино», «Лучшая мужская роль в кино».
Кроме того, номинации получили кинокартины «Воздух», «Сто лет тому вперёд», «Вечная зима», «Смотри на меня!» и другие.
Читайте также:
Названы победители российской кинопремии «Золотой орел»
Поплавская назвала Милявскую недостойной гражданкой России и поддержала отмену её концертов
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко хотят разработать новый закон, чтобы остановить буллинг своих детей
Также «Любовь Советского Союза» номинировали в категориях «Лучший игровой фильм», «Лучший сценарий», Лучшая режиссёрская работа», «Лучшая женская роль в кино», «Лучшая мужская роль в кино».
Кроме того, номинации получили кинокартины «Воздух», «Сто лет тому вперёд», «Вечная зима», «Смотри на меня!» и другие.
Читайте также:
Названы победители российской кинопремии «Золотой орел»
Поплавская назвала Милявскую недостойной гражданкой России и поддержала отмену её концертов
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко хотят разработать новый закон, чтобы остановить буллинг своих детей
Анастасия Чинкова