Мужу Рианны грозит до 25 лет тюрьмы за перестрелку

Рианна и Раким Майерс (фото: соцсети)
Мужу американской певицы Рианны грозит тюремный срок за перестрелку, которая произошла несколько лет назад.
Супруг исполнительницы музыкант A$AP Rocky (настоящее имя – Раким Майерс) уже не первый год пытается отбиться от обвинений в свой адрес в вооружённом нападении на другого рэпера A$AP Relli (настоящее имя – Террелл Эфрон).
В 2021 году тот обвинил мужа Рианны в стрельбе в него. До суда дело дошло только сейчас, когда истец предоставил отстреленные гильзы из оружия Майерса. На основании предоставления этого вещдока и имеющихся в распоряжении суда записей с камер видеонаблюдения будет принято решение о вине или невиновности супруга поп-звезды.
Судебное заседание не прошло без скандалов. A$AP Relli кричал на стрелка, нарушая тем самым порядок в зале суда. Вероятно, Эфрон потерял самообладание из-за стойкой линии защиты мужа Рианны. Его адвокат предоставил судье доказательства того, что за последние годы истец изменил свои показания. Несмотря на это, рэпер продолжил настаивать на своём, поскольку факт попытки нанести ему вред был.
Кстати, Рианна тоже находилась в зале суда. Она сидела между матерью и сестрой своего мужа. Певица выглядела спокойной: либо она не сомневается в оправдательном приговоре, либо слишком хорошо скрывает свои эмоции.
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В 2021 году тот обвинил мужа Рианны в стрельбе в него. До суда дело дошло только сейчас, когда истец предоставил отстреленные гильзы из оружия Майерса. На основании предоставления этого вещдока и имеющихся в распоряжении суда записей с камер видеонаблюдения будет принято решение о вине или невиновности супруга поп-звезды.
Судебное заседание не прошло без скандалов. A$AP Relli кричал на стрелка, нарушая тем самым порядок в зале суда. Вероятно, Эфрон потерял самообладание из-за стойкой линии защиты мужа Рианны. Его адвокат предоставил судье доказательства того, что за последние годы истец изменил свои показания. Несмотря на это, рэпер продолжил настаивать на своём, поскольку факт попытки нанести ему вред был.
Кстати, Рианна тоже находилась в зале суда. Она сидела между матерью и сестрой своего мужа. Певица выглядела спокойной: либо она не сомневается в оправдательном приговоре, либо слишком хорошо скрывает свои эмоции.
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Анастасия Чинкова