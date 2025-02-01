Поплавская назвала Милявскую недостойной гражданкой России и поддержала отмену её концертов

Яна Поплавская (фото: соцсети)
Яна Поплавская снова обрушилась с критикой на Лолиту Милявскую. В своём Telegram-канале актриса напомнила о давнем интервью с певицей, где та негативно высказывалась в адрес россиян. По словам Поплавской, исполнительница недостойна быть гражданской России.
В своём посте актриса припомнила певице откровенные костюмы на концертах, исполнение песен, написанных иноагентами, пристрастие к низкой лексике и посещение скандальной «голой вечеринки».
Поплавская поддержала массовую отмену концертов Лолиты. Она убеждена, что россияне «терпеть не могут» певицу.
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Анастасия Чинкова