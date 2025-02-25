Актриса Софья Синицына носит бикини четырехлетней дочери

Софья Синицына (Фото: Инстаграм* @yasinitsyna)
Актриса Софья Синицына не перестает удивлять поклонников. Она активно ведет личный блог, где любит демонстрировать стройную фигуру в откровенных нарядах.
При этом она настолько миниатюрна, что может надевать вещи своей четырехлетней дочери Мии. Она опубликовала фото из гардеробной и пояснила, что использует вещи дочери в качестве купальников.
Софья Синицына (Фото: Инстаграм* @yasinitsyna)
Пользователи Сети не смогли удержаться от комментариев, многие по-настоящему восхищены.
Софья часто говорила, что любит откровенные фото в силу профессии, в которой надо быть готовой к любым экспериментам. Летом 2024 года на нее обрушился шквал критики за слишком откровенную роль куртизанки в сериале «Чистые». Ее героиня появляется в кадре полностью обнаженной.
Софью критика абсолютно не смущает.
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* Социальная сеть запрещена в РФ
«Гоняю в футболке дочери как в кроп-топе для плавания. На весьма выигрышных позициях»», — похвасталась артистка.
Софья Синицына (Фото: Инстаграм* @yasinitsyna)
Пользователи Сети не смогли удержаться от комментариев, многие по-настоящему восхищены.
«"Вот это фигура! И она ведь рожала", "Восхищаюсь девушками, которые приходят в идеальную форму после родов"», — пишут комментаторы.
Софья часто говорила, что любит откровенные фото в силу профессии, в которой надо быть готовой к любым экспериментам. Летом 2024 года на нее обрушился шквал критики за слишком откровенную роль куртизанки в сериале «Чистые». Ее героиня появляется в кадре полностью обнаженной.
Софью критика абсолютно не смущает.
«Я считаю, что у меня прекрасная фигура, и почему бы ее не показать? Меня даже не смущает, что я мать. Я решила показать всей стране все, что у меня есть», — без стеснения заявляет актриса, подкрепляя свои слова действиями. К восторгу многочисленных подписчиков, любующихся её откровенными фотографиями.
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* Социальная сеть запрещена в РФ
Александр Бойцов