«Обещаю качественный секс»: Софья Синицына, заподозренная в романе с женатым Бондарчуком, раскрыла подробности личной жизни

Софья Синицына (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Софья Синицына известна публике по картинам «Магомаев», «Кухня-4», «Паук», «Цена иллюзий». В социальных сетях актрисы появился снимок с подписью «Свободна для свиданий». Тем не менее, не каждый сможет привлечь внимание Софьи — у нее есть довольно строгие требования к мужчине своей мечты.
«С вас: зарабатывать больше меня и щедрость, тотальная верность, возрастной ценз с 40 до бесконечности. С меня: отменное чувство юмора, качественный секс, перспектива красивых детей, контрамарки на премьеры. Овны, Львы, Стрельцы, Близнецы приветствуются, Девы нет», — пишет Софья.
Отношения с актером сериала «Кухня»
Никита Тарасов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Стоит отметить, что у Софьи Синицыной личная жизнь никогда не была монотонной. В 2014 году актриса начала отношения с Никитой Тарасовым. Пара познакомилась на съемках сериала «Кухня». Актер, исполнявший роль кондитера по имени Луи, был старше Софьи на 15 лет. Головокружительный роман не закончился ничем серьезным и возлюбленные расстались.
Родила от сына Табакова
Павел Табаков (Фото: РИА Новости/Павел Бедняков)
В 2017 году Софью стали часто замечать в компании с Павлом Табаковым. Тогда пара не показывала своих отношений, однако в 2020 году актриса родила от Павла дочь по имени Мия. В том же году, еще до рождения ребенка Павел и Софья решили не продолжать отношения. У журналистов появилась версия, объясняющая странное поведение пары. В СМИ пишут, что Табаков не является отцом ребенка. Некоторые издания подозревали тайного миллиардера отцом Мии.
Любовь с бывшими мужем Гагариной
Дмитрий Исхаков (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)
Весной 2023 года Софья Синицына шокировала публику свадебной фотосессией с бывшим мужем Полины Гагариной. Дмитрий Исхаков тоже был в числе возлюбленных Софьи. Только вот свадебная фотосессия была постановочной и отношения актрисы с креативным фотографом быстро закончились.
Развод Бондарчука с Андреевой
Федор Бондарчук (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
В 2024 году публика активно обсуждала роман Софьи Синицыной и Федора Бондарчука. Журналисты обвинили Софью в разладе отношений Бондарчука и Паулины Андреевой. Многие считают, что знаменитый режиссёр увлекся Синицыной во время съемок эротического сериала «Чистые».
Светские инсайдеры считают, что Софья может намеренно подогревать слухи о своей личной жизни, чтобы привлечь к себе внимание. Стоит отметить, что актриса уже имеет репутацию главной роковой женщины отечественного кино. Ясно одно, красивая талантливая актриса пока не нашла своего счастья, но мы все уверены, что оно ждет Софью впереди.
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