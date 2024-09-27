Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ «Поднимает вялую сардельку»: как Синицына увела Бондарчука из семьи и едва не разрушила брак Собчак

«Поднимает вялую сардельку»: как Синицына увела Бондарчука из семьи и едва не разрушила брак Собчак

27 сентября 2024, 13:59
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

В Сети бурно обсуждается возможный развод Федора Бондарчука и Паулины Андреевой. Поклонники знаменитой пары заметили, что в последнее время супруги редко появляются вместе на публике и не носят обручальных колец. Кроме того, известна даже предполагаемая причина неурядиц в семействе. Многие уверены, что режиссер намерен оставить супругу из-за увлечения молодой актрисой Софьей Синициной. Подробности читайте в материале «Радио 1».


Брак Бондарчука с Андреевой

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Федор Бондарчук и Паулина Андреева поженились в сентябре 2019 года. Режиссер и его избранница устроили роскошное торжество в Юсуповском дворце Санкт-Петербурга. Паулина младше Федора на 21 год, что вызывало немало пересудов. В браке у них родился сын Иван. Мальчику сейчас три года.


Предполагаемый роман Бондарчука и Синициной


По слухам, 57-летний Федор и 29-летняя Софья сблизились во время работы над сериалом «Чистые». Проект изобилует весьма откровенными сценами, в том числе с участием Синициной. Бондарчук выступил в фильме как продюсер.

Известно, что у артистки есть дочь Мия, рожденная от сына Олега Табакова. До свадьбы со звездным наследником не дошло, но Павел принимает активное участие в жизни маленькой девочки.

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Синициной также приписывали роман с нынешним супругом Ксении Собчак Константином Богомоловым. Несколько лет назад Софья якобы едва не разрушила счастье журналистки.

Роковая Синицына однажды прилюдно поиздевалась над соперницей, повторив ее пикантное фото с книгой. Только сделала это весьма изощренно, позируя с томиком Маркеса «О любви и прочих бесах». К слову, в этот же период Богомолов поставил свой спектакль «Бесы». Впрочем, информация о романе так и осталась на уровне слухов.


Реакция Синициной на слухи о романе с Бондарчуком


Тем временем Софья Синицына насмехается над слухами о своем романе с влиятельным режиссером.

«Сегодня отличный день, как будто у меня день рождения – столько поздравлений!» – написала она в социальных сетях.

При этом однозначного опровержения девушка не озвучила.

Психолог Степанова про развод Бондарчука


Известная своими скандальными высказываниями психолог Вероника Степанова не прошла мимо новостей о разводе звездной пары.

«Теперь Софья Синицына поднимает деду Фёдору вялую сардельку», — съязвила Степанова в своем телеграм-канале.

Читайте также:

«Готовился к ее смерти»: на что живет Шепелев после смерти Фриске, где наследство и куда пропали ее украшения

«Он знал, что я неравнодушна»: из-за кого SHAMAN разводится с женой и почему распался его первый брак

«Ноги все время врозь»: какой компромат Прилучный готовит на Муцениеце и за что хочет забрать детей
#психолог
#режиссёр
#развод
#брак
#продюсер
#шоу-бизнес
«Готовился к ее смерти»: на что живет Шепелев после смерти Фриске, где наследство и куда пропали ее украшения
27 сентября 2024, 12:03

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Телеведущий Дмитрий Шепелев после смерти супруги Жанны Фриске живет тихой семейной жизнью и воспитывает вместе с дизайнером Екатериной Тулуповой троих детей. Однако активная покупка недвижимости вновь привлекла к бывшему мужу солистки «Блестящих» внимание общественности. Кто обвинил Шепелева в растрате денег Фриске и на какие средства на самом деле живет телеведущий – в материале «Радио 1».

Шепелев активно скупает недвижимость


В последнее время Шепелев со своей супругой активно занимаются покупкой недвижимости. Фотографиями нового загородного дома Екатерина Тулупова ранее поделилась в социальных сетях. Семья уже начала планировать ремонт и принимать поздравления от своих подписчиков.

«Я не собиралась этого делать, но когда увидела это место, не смогла устоять. Дача великолепна, с историей и всеми чертежами. У меня есть планы по ее развитию, но мне нужно два года», – заявила Тулупова.

Семья намерена использовать новое жилье для отдыха от городской суеты, встреч семейных праздников и летних каникул, и, казалось бы, в жизни Шепелева наконец-то наступила гармония.

Тем не менее некоторые поклонники выразили недовольство и заподозрили телеведущего в том, что он продолжает тратить наследство покойной Жанны Фриске, предназначенное их общему сыну Платону.


Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Конфликт с семьей Фриске


Напомним, экс-солистка группы «Блестящие» скончалась в 2015 году от рака, после чего ее семья оказалась втянута в судебные разбирательства с Шепелевым из-за наследства. Несмотря на множество попыток добиться мирного разрешения ситуации, родители Жанны Фриске так и не смогли простить Дмитрия Шепелева за его поступки. Отец певицы продолжает убеждать общественность в том, что бывший зять безжалостно тратит наследство сына Платона на свою новую семью.

«Это просто издевательство. Когда-то на счете Платона было 200 000 евро, а сейчас лишь шесть. У меня есть выписка. Эти средства должны достаться Платону, когда ему исполнится 18 лет. А Шепелев недавнo приобрел новый автомобиль и поддерживает свою семью на эти деньги», – заявил Владимир Фриске в интервью «Пятому каналу».


Болезнь и смерть Жанны Фриске


Дмитрий и Жанна встретились в 2011 году на съемках одной из телевизионных программ. Их роман долгое время оставался в тайне. Постепенно Фриске стала все реже появляться на публике, а в декабре 2012 года пара объявила о грядущем пополнении в семье. Хотя певица мечтала о свадьбе, их отношения не были официально оформлены. В 2013 году у них родился сын, которого назвали Платоном.

Перед тем как мальчик появился на свет, врачи предупреждали супругов о высоких рисках для здоровья Жанны во время родов. Тем не менее пара решилась на этот шаг, осознавая все последствия. Позднее стало известно, что известная личность, мечтавшая о материнстве, прибегла к процедуре экстракорпорального оплодотворения. Некоторые специалисты полагают, что именно это могло стать триггером для возникновения раковых клеток.

К сожалению, семейное счастье Жанны и ее партнера оказалось недолгим — у Фриске диагностировали глиобластому, которую невозможно было удалить хирургически.

Состояние певицы быстро ухудшалось, и ее близкие делали все возможное, чтобы оградить ее от слухов и посторонних взглядов. В итоге родители звезды обратились к россиянам с просьбой о финансовой поддержке, так как ей была необходима значительная сумма для лечения за границей.

Благодаря совместным усилиям удалось собрать около 70 миллионов рублей на лечение знаменитости. Однако вскоре выяснилось, что эти средства не дошли до Фриске. По словам её семьи, предприимчивый Шепелев присвоил все собранные деньги, которые предназначались для тяжелобольной.

«Он подготавливал себе мягкое местечко после ее смерти. Так как все карты были у него, он тратил по 20 миллионов едва ли не каждую неделю!», – говорила сестра певицы Наталья Фриске в эфире телешоу.

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Из собранных средств певица пожелала перевести 32 619 851 рубль на лечение девяти детей, страдающих от онкологических заболеваний. Еще 11 636 146 рублей были направлены на оплату медицинских счетов и лекарств. В результате на счету семьи осталось 25 011 790 рублей, которые после смерти Жанны убитые горем родители певицы так и не увидели.

Позже родители певицы также утверждали, что Шепелев еще при жизни своей возлюбленной снимал с ее карты деньги, на которые построил дом в Подмосковье. Отмечалось, что общая площадь особняка достигала 400 квадратных метров. По словам родственников Фриске, Шепелев присвоил и украшения больной певицы, а также ее некоторые дорогостоящие личные вещи.

«Человек – падаль. Не нужна она была ему. Ему нужны были ее деньги. Когда она болела, его неоднократно ловили в ночном клубе где-то в Химках – он кутил, пока она загибалась. Он гнилой человек. Его и с телевидения убрали поэтому. Жанна его поставила, а без нее все поняли, что он за фрукт. Его и звезды все ненавидят», – говорил отец Фриске.

Читайте также:

«Уединилась с мужчинами»: зрители концертов Орбакайте в США раскрыли «грязные» факты о ее гастролях

«Мы громко занимались сексом»: как фригидная мать Волочковой разрушила ее жизнь и с кем ей изменял Керимов

«Ноги все время врозь»: какой компромат Прилучный готовит на Муцениеце и за что хочет забрать детей
#врачи
#смерть
#дом
#украшения
#зрители
#болезнь
#певица
#семьи
#звёзды
#шоу-бизнес
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Уединилась с мужчинами»: зрители концертов Орбакайте в США раскрыли «грязные» факты о ее гастролях
27 сентября 2024, 11:24

Фото: РИА Новости/Нина Зотина

После убытия из России и заявлений о том, что вернуться на Родину возможно только, когда настанут «лучшие времена», Кристина Орбакайте продолжает свой гастрольный тур по Северной Америке. Однако то, какие площадки певица выбирает для выступлений шокировало ее поклонников. Подробнее о том, как зарабатывает артистка в США расскажет редакция «Радио 1».

Кристина Орбакайте уехала из России


В интервью телеканалу RTVI Кристина Орбакайте заявила, что больше не будет выступать в России и провела финальный концерт этой весной.

«В Питере концерт был в марте, в первое воскресенье весны. Мой как бы заключительный концерт в России <…> Не получилось у меня больше проехаться по России. В общем я решила, что мы встретимся когда-нибудь в лучшей жизни», – сказала артистка.


Продажа недвижимости


По данным СМИ, дочь примадонны выставила на продажу две свои квартиры в центре Москвы. Апартаменты находятся в элитном жилом комплексе «Четыре ветра» на Большой Грузинской улице. Квартиры площадью 260 и 226 квадратных метров с панорамными видами выставлены за 200 миллионов рублей за каждую.

В жилом комплексе есть фитнес-центр, салон красоты, автомойка, техцентр.

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Выступания Орбакайте в США


В Северной Америке, где Кристина Орбакайте преимущественно находится в настоящее время, она обещает зрителям программу «The best», включающую её самые известные хиты и яркое шоу с хореографической группой. Однако интерес к её концертам оказался невелик: залы заполняются едва наполовину, что ставит под сомнение финансовую целесообразность мероприятий.

Посетители концертов отмечают, что певица выбрала для выступлений довольно необычные площадки, вероятно, чтобы сэкономить. Например, жители Ванкувера рассказали о «старом и грязном театре», в то время как более современные и комфортные залы оказались слишком дорогими для её бюджета.
«Мне очень понравилось. Но вот театр – просто катастрофа. Он такой старый и грязный», – делится впечатлениями посетительница концерта Орбакайте.

Она также отметила, что после выступления певица куда-то уединилась с двумя представительными мужчинами, которые не были похожи на личную охрану.

«Стоит только догадываться, как Орбакайте там зарабатывает на жизнь. Возможно, после концерта было продолжение», – поделились внимательные зрители.
Пользователи Сети также не остались в стороне и принялись активно комментировать гастрольный тур артистки. Общественность обвинила Орбакайте в «продажности».

«В России выступали в Кремлевском дворце, во дворцах спорта и на стадионах. А теперь стали по сараям выступать. Продажная и грязная семейка», – возмутилась подписчица артистки.

Читайте также:

«Мы громко занимались сексом»: как фригидная мать Волочковой разрушила ее жизнь и с кем ей изменял Керимов

«Он знал, что я неравнодушна»: из-за кого SHAMAN разводится с женой и почему распался его первый брак

«Интим на камеру»: что муж Кати Лель сделал с домработницей «в метре от детей» и как она жила в браке
#сша
#концерт
#зрители
#театр
#жизнь
#певица
#шоу
#интервью
#алла пугачёва
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Комик Галкин* запретил снимать и фотографировать концерты после скандала в ОАЭ
27 сентября 2024, 10:57

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Юморист, пародист и шоумен Максим Галкин* запретил зрителям снимать и записывать свои выступления. На такой шаг артисту пришлось пойти после скандала в Объединённых Арабских Эмиратах.
Во время предстоящих выступлений в Канаде и США зрителям на концертах юмориста будет запрещено снимать и записывать его на диктофон, передаёт телеграм-канал Mash. За выполнением этого условия специально будет следить охрана. Если секьюрити увидят у зрителя телефон, который используется для записи, то они вышвырнут его из зала. Фанаты Галкина* при покупке билетов будут подписывать специальное соглашение, где прописано это условие.

Такие меры вызваны недавним скандалом после концерта в Дубае. Тогда власти ОАЭ оштрафовали пародиста на 100 тысяч дирхам (около 2,4 миллиона рублей). Поводом для санкций стало произнесённое Галкиным* во время выступления приветствие украинских националистов.

Читайте также:

«Неблагодарный идиот»: в каком грехе обвинили Галкина* и почему Пугачева на самом деле хочет вернуться в Россию

Верховный суд отказался рассмотреть жалобу Галкина* о статусе иноагента

Суд раскрыл цель зарубежных концертов Галкина*


* Признан иноагентом в РФ
#сша
#телефон
#соглашение
#охрана
#меры
#оаэ
#концерт
#видео
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Мы громко занимались сексом»: как фригидная мать Волочковой разрушила ее жизнь и с кем ей изменял Керимов
26 сентября 2024, 18:07

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Личная жизнь балерины Анастасии Волочковой на протяжении многих лет является предметом обсуждения. Несмотря на множество романов с известными мужчинами, бывшая прима Большого театра так и не вступила в брак. Своей главной любовью артистка до сих пор считает бизнесмена Сулеймана Керимова, с которым у нее был роман более двадцати лет назад. Однако мало кто знает, что именно эта связь стала для Волочковой самой болезненной. Что скрывалось за внешним благополучием пары читайте в материале «Радио 1».

Волочкова и Керимов: что известно об их романе


Спустя 20 лет балерина решилась рассказать о своих отношениях с бизнесменом в интервью на YouTube-канале «Амина Centr». Волочкова и Керимов были вместе более двух десятилетий назад, а их отношения привлекали внимание всей страны. Ранее Волочкова отмечала, как красиво ухаживал за ней предприниматель, но сейчас выясняются новые подробности их истории. В откровенном разговоре она призналась, что счастье быстро обернулось адом.

Керимов загадочно пропал, и это стало для нее сильным ударом. После разрыва ей потребовалось время, чтобы смириться с утратой и осознать, что их сказка закончилась. Сулейман Керимов всегда испытывал слабость к прекрасным дамам. Помимо Волочковой предприниматель крутил роман с певицей Натальей Ветлицкой.

Фото: РИА Новости/К. Карташян

Разрыв с Ветлицкой тоже прошел ярко: Керимов не ушел без «компенсации» — он подарил ей самолет и квартиру в Париже. В отличие от Ветлицкой, Волочкова не могла похвастаться такой щедростью, но для личных встреч с ней Керимов не раз арендовал частный джет.

По словам балерины, это были лучшие отношения в ее жизни, и после разрыва она испытывала сильную боль, не поднимаясь с постели полгода.

Ревность и влияние матери


Сначала предприниматель старался демонстрировать заботу о своей возлюбленной, однако вскоре Керимов начал проявлять чрезмерную ревность, что стало истинной тиранией для его избранницы. Каждая встреча с Волочковой, как она сама утверждает, заканчивалась скандалами и бурными ссорами. В какой-то момент, устав от этих постоянных конфликтов, Керимов решил установить охрану за ней.

«Как он обо мне заботился! Это было просто чудесно. Я такая женщина, что он ревновал меня даже к моей собственной тени», — рассказывала Волочкова.
Ситуация усугубилась, когда в жизни Волочковой появилась ее мама. Узнав о том, с кем встречается ее дочь, Тамара Владимировна начала вмешиваться. Она часто приходила к дочери, навязывая свои условия и настраивая ее против ухажера.

«Она говорила ему столько всего про меня! А мне про него! Из женской зависти? Конечно! У нее нет ни работы, ни мужчины, а сама она была фригидной», — поделилась балерина.

Постепенно контроль матери стал невыносимым: Тамара Владимировна поселилась в квартире дочери и начала подслушивать разговоры влюбленных.

«Она лежала на диванчике, не спала, контролировала. И потом утром рассказывала, как громко мы занимаемся сексом, мол, уже весь дом взбудоражен. Я должна была тогда выпереть ее из своего жилья», — призналась Волочкова.

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Нервы в конце концов не выдержали именно у балерины: именно Волочкова решила завершить отношения. Ключевым моментом стало отношение Керимова к детям — оказалось, что олигарх не был готов стать отцом, но прима узнала об этом слишком поздно.

«Когда я забеременела и собиралась сообщить ему об этом, он в тот же вечер уселся рядом со мной и, еще не зная о моем положении, сказал: «Если у нас появится ребенок и мы разойдёмся, и ты сделаешь что-то, что меня не устроит, знай, что по нашим законам у тебя его заберут», — делилась Волочкова.

В результате Анастасия так и не сообщила бизнесмену, что ждала малыша, но после разрыва с Керимовым она потеряла ребенка.

Конфликт в отношениях неизбежно отразился на карьере Волочковой. Сначала ее уволили из Большого театра, а затем в СМИ развернулась настоящая охота на балерину. Она утверждает, что за ней стояли недоброжелатели, не простившие ей роман с известным бизнесменом.

Читайте также:

«Он знал, что я неравнодушна»: из-за кого SHAMAN разводится с женой и почему распался его первый брак

«Интим на камеру»: что муж Кати Лель сделал с домработницей «в метре от детей» и как она жила в браке

«Ноги все время врозь»: какой компромат Прилучный готовит на Муцениеце и за что хочет забрать детей
#предприниматель
#мать
#сми
#брак
#мужчины
#отношения
#интервью
#анастасия волочкова
#балет
#шоу-бизнес
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Это наше совместное решение»: Жена SHAMANа Мартынова высказалась о разводе
Елена Мартынова подтвердила развод с певцом SHAMANом
26 сентября 2024, 17:09

Фото: istockphoto/AndreyPopov

Супруга певца SHAMAN Елена Мартынова подтвердила информацию о разводе с Ярославом Дроновым — настоящее имя артиста. Об этом Елена написала 26 сентября на своей странице в соцсетях.
«Мы с Ярославом действительно расстаемся. Это решение мы приняли совместно и считаем его верным», — написала женщина.

Тревожную для поклонников SHAMANа новость о том, что артист разводится, опубликовали сразу несколько СМИ. Ситуацию даже прокомментировала журналистка Ксения Собчак. Она заверила, что информация о бракоразводном процессе не подтверждена. В итоге расторжение брака подтвердила сама супруга.

Елена Мартынова является топ-менеджером компании «МегаФон». Супруги зарегистрировали брак в 2017 году. Елена старше Ярослава на 14 лет.

Читайте также:

«Он знал, что я неравнодушна»: из-за кого SHAMAN разводится с женой и почему распался его первый брак

«Разбор грязного белья»: Психолог объяснила, почему SHAMAN планирует развод

«Интим на камеру»: что муж Кати Лель сделал с домработницей «в метре от детей» и как она жила в браке
#ксения собчак
#брак
#супруги
#артист
#шоу-бизнес
#развод
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Разбор грязного белья»: Психолог объяснила, почему SHAMAN планирует развод
Психолог Смолярчук: брак SHAMANа потерпел фиаско
26 сентября 2024, 14:03

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Ряд телеграм-каналов сообщает, что любимец российской публики SHAMAN разводится со своей женой.
«Мы с Еленой — очень занятые люди. Такой темп жизни не оставил нам времени на нормальные отношения. Развод — это наше общее решение», — поделился артист.

Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» заявила, что публичное заявление SHAMANа о разводе вызывает большое уважение.

«С одной стороны, он держит свою публику в курсе, но с другой стороны, он не погружает в разбор грязного белья. Ведь за каждым разводом стоит очень важный, болезненный и долгий период — попытка смириться или научиться терпеть. Период, когда договориться уже не получилось. Когда люди не нашли точки соприкосновения, где они могут существовать вдвоем, на каких важных ценностях могут что-то созидать. Когда все увенчалось крахом», — отметила специалист.

Она добавила, что в любви очень важно подпитывать друг друга впечатлениями и эмоциями.

«Любовь – это такой костерок, который должен все время подпитываться событиями, эмоциями, встречами, изменениями какими-то друг в друге. В этот костерок нужно все время подбрасывать дровишек, потому что если он тлеет, то уже не греет», — сказала эксперт.

Она добавила, что брак, как и любое предприятие, должен иметь фазы развития, а когда у людей нет времени — все остается на начальном этапе и не двигается вперед.

«Если мы строим семью, то должны быть готовы, что вдвоем должны перейти на следующим этап — знакомства личностей. Очень часто люде, женившись на аффекте или в «любовной горячке», потом понимают, что очень много разногласий. И если не сложилась дружба, то этот брак не состоится», — объяснила психоаналитик.

По ее мнению, нехватка времени не является веской причиной для расторжения брака.

«Если люди ссылаются на нехватку времени, то стоит напомнить, что у влюбленных есть ночь. Люди работают целый день, а потом крадут у себя время от ночи. Выматываются, но всегда с радостью возвращаются к любимому, который вместо ночного сна напитывает их человеческой энергией и ресурсом. Поэтому отсылка на время — красивое, очень грамотное и этичное объяснение для публик», — подчеркнула Смолярчук.

Важно понимать, по словам Ирины Смолярчук, что каждый брак заканчивается.

«У кого-то он заканчивается смертью одного из партнеров, а у кого-то — по идеологическим и философским концепциям: один вырос, а другой не догнал. Из этого не нужно делать трагедию, это новый опыт», — заключила собеседница.

Читайте также:

«Он знал, что я неравнодушна»: из-за кого SHAMAN разводится с женой и почему распался его первый брак

«Поддаются соблазнам»: Психолог выявил причину развода Шнурова с Абрамовой

«Ни слова правды»: Алсу уличила экс-супруга и его адвоката во лжи и попытке очернить её имя
#психолог
#ночь
#любовь
#развод
#брак
#отношения
#заявление
#артист
#люди
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Он знал, что я неравнодушна»: из-за кого SHAMAN разводится с женой и почему распался его первый брак
Певец SHAMAN разводится со своей женой Еленой Мартыновой: что известно
26 сентября 2024, 12:19

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Сразу ряд телеграм-каналов сообщает тревожную для поклонников SHAMANа новость – артист разводится. Ситуацию поспешила прокомментировать журналистка Ксения Собчак, отметив, что информация о бракоразводном процессе не подтверждена. О том, что на самом деле происходит в семье популярного артиста и связан ли с его возможным разводом поцелуй с Мией Бойка расскажет редакция «Радио 1».

SHAMAN разводится с женой


Нынешней супругой SHAMANа является топ-менеджер компании «МегаФон», заместитель гендиректора по стратегическим коммуникациям и продвижению бренда компании Елена Мартынова. Супруга старше молодого певца на 14 лет. Пара узаконила отношения в 2017 году. Прежде артист рассказывал, что ему всегда было интересно с женщинами, которые несколько старше его.

Елена Мартынова ведет непубличный образ жизни: она редко появляется на общественных мероприятиях вместе с мужем и предпочитает оставаться вне поле зрения прессы. Слухи о том, что пара подала на развод, появились вечером 25 сентября. При этом сам SHAMAN никак эту информацию не комментировал.



Причины развода


Пользователи Сети активно обсуждают возможные причины разрыва пары. Одни полагают, что Ярослав Дронов (SHAMAN) перестал уделять время семье из-за стремительно растущей популярности, в то время как другие высказывают предположение о том, что певец увлекся другой женщиной.

Оказалось, что обе версии не совсем беспочвенны.

Ранее Ярослав лично признавался в том, частые гастроли стали причиной его расставания с любимой. Как следствие, у них остается крайне мало времени, чтобы провести его наедине.

«Я практически не бываю в Москве, так как постоянно в разъездах по своей родной стране», — сообщил артист журналистам.

Ситуацию с возможным разрывом пары прокомментировала Ксения Собчак.

«Вижу в ленте анонимные каналы, которые пишут, что певец SHAMAN находится в бракоразводном процессе со своей супругой и крутой пиарщицей, сделавшей ему карьеру, Еленой Мартыновой. Не знаю, правда или нет, анонимным каналам традиционно веры нет, но против воли в голове зреет вопрос...», — написала журналистка.


Поцелуй с Мией Бойка


Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов


В начале лета в соцсетях активно обсуждали неожиданный поступок 32-летнего Ярослава Дронова на красной дорожке одной из музыкальных премий.

SHAMAN, проходя мимо певицы Мии Бойка, вдруг остановился и поцеловал её в шею. Девушка сначала смутилась, но затем рассмеялась и отшутилась. Многие журналисты после этого предположили, что между звёздами существует нечто большее, чем просто дружба.

«Это была просто магия камер. Я подошёл к человеку, которого увидел, и чмокнул... Как обычный приветственный поцелуй. Поскольку это было неожиданно, человек дернулся, и поцелуй оказался ниже. Это было просто приветствие, такое настроение было. Я промахнулся, хотел поцеловать в щёку», – объяснился тогда SHAMAN.
При этом у Мии Бойко была своя версия произошедшего.

«Я растерялась. В тот момент мы впервые так близко общались. Он знал, что я неравнодушна. Я несколько раз говорила, что он потрясающе поёт, талантливый и очень харизматичный артист, и, видимо, это сыграло свою роль», – призналась артистка в одном из телешоу.


Первая жена SHAMANа Марина Рощупкина


Знакомство Ярослава с Мариной Рощупкиной произошло в Новомосковске, когда Ярославу было всего 16 лет, а Марине — 22. С первых минут Ярослав почувствовал особую связь и не побоялся проигнорировать протесты родителей из-за разницы в возрасте. Пара связала себя узами брака в 2012 году, а в 2014 году у них родилась дочь Варя.

Тем не менее, несмотря на трогательную историю любви, их брак оказался под угрозой. После переезда Ярослава в Москву для учебы в Гнесинке разлука стала серьезным испытанием для молодой семьи. Марина осталась в Новомосковске, и со временем ее стремление вернуться на родину для продолжения карьеры стало главной причиной их расставания. Однако существуют слухи, что пара на самом деле рассталась из-за измены Ярослава.

В конечном итоге артист подал на развод. Дочь Варя осталась с матерью, но Ярослав активно участвует в ее жизни и поддерживает семью.

Читайте также:

«Интим на камеру»: что муж Кати Лель сделал с домработницей «в метре от детей» и как она жила в браке

«Ноги все время врозь»: какой компромат Прилучный готовит на Муцениеце и за что хочет забрать детей

«Грязные руки Пугачевой»: почему отменяют концерты SHAMANа и кто к нему «пристроился сзади»
#певец
#журналисты
#развод
#ксения собчак
#семьи
#брак
#артист
#shaman
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Врачи планировали обсудить новый план лечения Мадянова перед его смертью
26 сентября 2024, 06:37

Фото: istock/anyaberkut

Российский актер Роман Мадянов, известный по сериалу «Солдаты», ушел из жизни 25 сентября на 63-м году после продолжительной борьбы с раком легких.
Незадолго до его смерти врачи планировали провести консилиум для обсуждения новой тактики лечения, сообщает Telegram-канал Mash.

Медики также готовились к госпитализации Мадянова для очередного курса химиотерапии. Сообщается, что в течение последнего года актер ежемесячно проходил лечение в больнице, пытаясь справиться с болезнью, которая прогрессировала с 2020 года. Врачи обнаружили метастазы в почках, селезенке и печени, а состояние артиста ухудшалось с каждым месяцем.

Мадянов оставил яркий след в российском кинематографе, и его кончина стала большой утратой для поклонников и коллег по цеху.

Напомним, советского и российского актера театра и кино Романа Мадянова похоронят в селе Малахово Раменского городского округа в Московской области. Об этом со ссылкой на родственников сообщает телеграм-канал SHOT. Церемония прощания, уточняется, пройдет в городе Бронницы в пятницу, 27 сентября.

Читайте также:

«Ушла планета»: актриса Мария Аронова о смерти Романа Мадянова

Андрей Ургант прокомментировал смерть Романа Мадянова

Врачи ничего не смогли сделать: последние минуты жизни звезды сериала «Солдаты» Романа Мадянова
#кино
#актёр
#лечение
#медики
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Интим на камеру»: что муж Кати Лель сделал с домработницей «в метре от детей» и как она жила в браке
25 сентября 2024, 17:45

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

В январе этого года певица Катя Ляль рассталась со своим мужем, бизнесменом Игорем Кузнецовым, с которым прожила 15 лет. Эта новость стала неожиданностью для многих, ведь их отношения считались одними из самых крепких в российском шоу-бизнесе. Однако за внешним благополучием скрывались серьезные проблемы, включая измены и алкогольную зависимость супруга. О том, с чем артистка столкнулась в браке с известным предпринимателем расскажет редакция «Радио 1».

Откровения Кати Лель о жизни с мужем

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Недавно в одном из шоу Катя Лель призналась, что с самого начала знала о любовных похождениях Кузнецова, но пыталась сохранить отношения. Супруг регулярно флиртовал с другими женщинами по телефону, не скрывая этого от неё.

Проблемы не возникли внезапно — Лель замечала неладное и неоднократно обсуждала это с мужем. Каждый раз он клялся, что больше такого не повторится, и она прощала его, но вскоре всё начиналось заново. По словам артистки, причиной всему была алкогольная зависимость мужа, из-за которой он терял контроль над собой. В моменты опьянения его наглость доходила до того, что он флиртовал с женщинами прямо в туалете, и Катя слышала это.

«Когда он был в таком состоянии, терял контроль. И он начинал играть в телефоне с разными женщинами, вечная игра, понимаешь? И ты это слышишь. По ночам ты слышишь», — поделилась артистка.

Сам Кузнецов после каждого своего «похода в туалет» настойчиво отрицал, что общался с женщинами. Ситуация становилась всё более напряжённой, и Лель решила записывать его разговоры с незнакомками, чтобы потом показать ему. В таких случаях ему было уже трудно отвертеться.

«Там не было никаких границ», — рассказывает певица о реакции мужа.

Как выяснилось, Кузнецов был абсолютно уверен, что его никто не подслушивает. Артистке было крайне неприятно и больно слышать его разговоры за своей спиной, но она до сих пор помнит каждую фразу из того, что он говорил. По её словам, для него это всё было просто игрой, а тексты почти не отличались для каждой новой знакомой.

«Он думал, что никто его не слышал. И один текст со всеми, я его уже наизусть выучила. Это вечная игра. Он в этом кайфовал, развлекался. Поэтому я поблагодарила и отпустила», — рассказала исполнительница.


Узнала об измене по видеокамерам



Лель сообщила, что узнавала об изменах мужа не только по телефонным разговорам, но и благодаря видеокамерам. Кузнецов любил проводить время с женщинами в ночных клубах.

По словам Лель, она узнала об одной из измен, просмотрев записи с камер видеонаблюдения в развлекательном заведении, где ее муж был замечен с очередной женщиной. В тот момент он был пьян и не контролировал свои действия. Певица считает, что таким образом он пытался самоутвердиться, демонстрируя свою популярность среди женщин. Тем не менее, в тот раз она решила простить его.

«Видела на камерах интим с другой женщиной, когда он был в клубе. Простила и дала шанс. Когда человек, выпивая, теряет полностью контроль над собой, он не понимает, что делает. Он так самоутверждался, хотя бы в чем-то себя выражал. Герой-любовник, на которого западают женщины, такой красоты мужчина», — рассказывала певица.
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Кузнецов уверял Лель, что не помнит большинства таких эпизодов и отрицал измены. Певица многократно пыталась помочь ему справиться с зависимостью, но он не признавал проблемы и не считал себя алкоголиком.

Однако проблемы не ограничивались лишь флиртом в состоянии опьянения. Лель была в шоке, когда узнала, что муж домогается персонала их дома на глазах у их дочери Эмилии. Долгое время она не могла понять, почему домработницы уходят без объяснений, пока все не встало на свои места.

«В метре от ребенка. Пока я в другой комнате, он приставал, домогался. В том-то и дело. Зачем эта игра нужна? Для чего? Что за азарт такой?» — вспомнила артистка.

В декабре 2023 года Лель окончательно разорвала отношения с супругом во время отдыха в спа-отеле.

Читайте также:

«Ноги все время врозь»: какой компромат Прилучный готовит на Муцениеце и за что хочет забрать детей

«Мама, у тебя есть дочь»: почему дети Бородиной недовольны ее романом с Сердюковым и кто назвал его альфонсом

«У меня не было любви»: Прохор Шаляпин впервые ответил на обвинения в смерти жены-миллионерши Дэвис
#дети
#певица
#женщины
#мужчина
#отношения
#алкоголизм
#развод
#шоу-бизнес
Следите за нашими новостями
в удобном формате