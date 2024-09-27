«Поднимает вялую сардельку»: как Синицына увела Бондарчука из семьи и едва не разрушила брак Собчак

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
В Сети бурно обсуждается возможный развод Федора Бондарчука и Паулины Андреевой. Поклонники знаменитой пары заметили, что в последнее время супруги редко появляются вместе на публике и не носят обручальных колец. Кроме того, известна даже предполагаемая причина неурядиц в семействе. Многие уверены, что режиссер намерен оставить супругу из-за увлечения молодой актрисой Софьей Синициной. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Брак Бондарчука с Андреевой
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Федор Бондарчук и Паулина Андреева поженились в сентябре 2019 года. Режиссер и его избранница устроили роскошное торжество в Юсуповском дворце Санкт-Петербурга. Паулина младше Федора на 21 год, что вызывало немало пересудов. В браке у них родился сын Иван. Мальчику сейчас три года.
Предполагаемый роман Бондарчука и Синициной
По слухам, 57-летний Федор и 29-летняя Софья сблизились во время работы над сериалом «Чистые». Проект изобилует весьма откровенными сценами, в том числе с участием Синициной. Бондарчук выступил в фильме как продюсер.
Известно, что у артистки есть дочь Мия, рожденная от сына Олега Табакова. До свадьбы со звездным наследником не дошло, но Павел принимает активное участие в жизни маленькой девочки.
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Синициной также приписывали роман с нынешним супругом Ксении Собчак Константином Богомоловым. Несколько лет назад Софья якобы едва не разрушила счастье журналистки.
Роковая Синицына однажды прилюдно поиздевалась над соперницей, повторив ее пикантное фото с книгой. Только сделала это весьма изощренно, позируя с томиком Маркеса «О любви и прочих бесах». К слову, в этот же период Богомолов поставил свой спектакль «Бесы». Впрочем, информация о романе так и осталась на уровне слухов.
Реакция Синициной на слухи о романе с Бондарчуком
Тем временем Софья Синицына насмехается над слухами о своем романе с влиятельным режиссером.
«Сегодня отличный день, как будто у меня день рождения – столько поздравлений!» – написала она в социальных сетях.
При этом однозначного опровержения девушка не озвучила.
Психолог Степанова про развод Бондарчука
Известная своими скандальными высказываниями психолог Вероника Степанова не прошла мимо новостей о разводе звездной пары.
«Теперь Софья Синицына поднимает деду Фёдору вялую сардельку», — съязвила Степанова в своем телеграм-канале.
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