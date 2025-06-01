Актриса Софья Синицына поддержала Арбенину в критике Гай Германики

01 июня 2025, 15:40

Софья Синицына (фото: Instagram* @yasinitsyna)

Диана Арбенина получила премию Гильдии кастинг-директоров за роль следователя в сериале «Обоюдное согласие». На церемонии вручения награды певица со сцены раскритиковала методы работы режиссёра проекта Валерии Гай Германики.





Фронтмен группы «Ночные снайперы» отметила, что Германика практически не появлялась на съёмочной площадке, свалив всю работу на вторых режиссёров. Также она постоянно меняла сценарий, внося изменения в характеры персонажей.



На этом претензии Арбениной не закончились. Её конфликт с режиссёром вспыхнул после того, как певица отказалсь сниматься полностью обнажённой.



Валерия Гай Германика, отсутствующая на церемонии, отреагировала на выступление артистки в соцсетях. Она пожаловалась, что Арбенина во время съёмок несколько раз категорически отказывалась выполнять её требования, как режиссёра.



Также она попросила певицу официально опровергнуть собственные заявления, угрожая ей судом. Позднее Германика отметила, что обратилась к своим адвокатам.



На сторону Арбениной неожиданно встала актриса Софья Синицына, разместившая на своей странице в соцсети соответствующий пост с видео выступления певицы.





«Мои самые ужасные пробы в жизни были у Ольги Зуевой и Гай Германики, они делят первенство», – написала возлюбленная Павла Табакова.