Дочь-подростка Дианы Арбениной превратили в 40-летнюю женщину на «Модном приговоре»

Диана Арбенина (Фото: Инстаграм*/_diana_arbenina)
Основатель и лидер рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина рассказала, как случайно открыла в дочери модельный потенциал. 15-летняя школьница, к удивлению певицы, поддержала идею пройтись по подиуму. Среди предложений, поступивших девочке, было и участие в шоу «Модный приговор».
Звездная мама высоко оценила работу дочери, однако макияж, сделанный визажистами, вызвал недовольство со стороны бабушки. По мнению пожилой женщины, ее внучку превратили в 40-летнюю тетку.
Впрочем, сама певица отнеслась к этому с юмором, отметив, что Марта пока не планирует делать карьеру в моделинге. Сейчас ее главная страсть — футбол.
Покинувшую Россию Аллу Пугачёву лишили пенсии на Кипре
Блогер Слава Бустер задолжал перед налоговой 4,5 млн рублей, но продолжает покупать недвижимость и элитные авто
Платье, клатч и хиругический ботинок: Келли Брук запечатлели на показе фильма в Лондоне
*деятельность Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в РФ
Впрочем, сама певица отнеслась к этому с юмором, отметив, что Марта пока не планирует делать карьеру в моделинге. Сейчас ее главная страсть — футбол.
«Это удивительное существо, потому что то, что моя дочь будет играть в футбол, я не могла бы никогда себе представить», — призналась артистка.Читайте также:
Покинувшую Россию Аллу Пугачёву лишили пенсии на Кипре
Блогер Слава Бустер задолжал перед налоговой 4,5 млн рублей, но продолжает покупать недвижимость и элитные авто
Платье, клатч и хиругический ботинок: Келли Брук запечатлели на показе фильма в Лондоне
*деятельность Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в РФ
Лидия Пономарева