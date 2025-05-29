Гай Германика пригрозила оскорбившей её Арбениной: «Передала дело юристам»

29 мая 2025, 10:25

Гай Германика ответила Арбениной и заявила, что передала дело юристам

Валерия Гай Германика (Instagram* @germanicaislove_official)

В прошлом году состоялась премьера второго сезона сериала «Обоюдное согласие», одну из центральных ролей в котором сыграла певица Диана Арбенина. Эта работа принесла фронтмену группы «Ночные снайперы» награду в номинации «Открытие года».





50-летняя Арбенина вышла на сцену за заслуженной статуэткой, однако вместо слов благодарности певица, известная своими дерзкими и прямолинейными высказываниями, начала рассказывать о закулисье сериала. Так, со слов артистки, она ни разу не увидела на площадке автора проекта Валерию Гай Германику, вместо которой всем процессом руководили вторые режиссёры.



Также Арбенина пожаловалась, что Германика предлагала ей сняться обнажённой, а после и вовсе обратилась к режиссёру, заявив, что не жалеет об отказе.



Диана Арбенина (фото: Telegram @darbenina)

Высказывания исполнительницы удивили 41-летнюю телезвезду, которая сегодня опубликовала в личном блоге ролик с выдержками выступления Арбениной, дополнив их своей реакцией. В кадре Валерия активно хлопает в ладоши под сингл Игги Азалии «Black Widow».





«Аплодирую себе, что не поддалась на провокации, а передала дело своим юристам. Одни болтают, другие делают», – высказалась режиссёр.