«Стыдно ей, что она из России»: как живет Светлана Немоляева после сердечного приступа и что она думает о Галкине* и Хаматовой

Светлана Немоляева (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)
18 апреля Светлане Немоляевой исполнилось 88 лет. Как сейчас живет народная артистка РСФСР, расскажет «Радио 1».
Перенесла сердечный приступПосле перенесённого сердечного приступа актриса поделилась, что ее самочувствие улучшается, но выступать на сцене она пока не готова.
Напомним, в ноябре 2024 года Немоляевой стало плохо на съемочной площадке во время съемок нового фильма «Приключения Буратино». У актрисы подскочило давление и закружилась голова. Она едва не потеряла сознание, но после состояние нормализовалось. Через час съемки возобновились. Светлана пояснила, что это произошло из-за проблем с сердцем, но прерывать свою деятельность она не намерена и на следующий день выступит в театре Маяковского.
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Утрата зрения и смерть мужаДва года тому назад женщина жаловалась, что почти потеряла зрение из-за стресса, который сподвигла смерть мужа Александра Лазарева. После операции зрение вернулось.
«Когда Саша ушел из жизни, я практически перестала видеть. Такая была травма. Меня сын заставил сделать операцию. Всю жизнь я не видела, поэтому и не снималась много лет. Пока не появились линзы в стране», — поделилась Светлана.В начале 2025 года Немоляева потеряла своего брата, артиста и режиссера балета Большого театра Всеволода Немоляеа. Он скончался в возрасте 87 лет. Причиной его смерти стала острая сердечная недостаточность.
Отношение к покинувшим Россию артистамПосле начала СВО Россию покинули многие известные артисты. Те, кто остался в стране, нередко критикуют уехавших. Так, 86-летняя Светлана Немоляева высказала свое мнение о миграции знаменитостей.
«Они лишили себя в жизни самого главного — своей земли», — уверена она.
Светлана Немоляева (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)
Немоляева не оставила без критики Максима Галкина* и его жену Аллу Пугачеву.
«Что с ним?! Галкин Максим*, который вел такие дивные добрые передачи... Теперешние его шутки, его поведение... Я в ужасе, правда! Украине помогать, когда такая ситуация... Все эти ужасные вещи, которые он говорит на концертах про спецоперацию...» — возмущалась она.Про актрису Чулпан Хаматову Немоляева отзывалась так:
«Чулпан Хаматова. Предатель. Стыдно ей, что она из России, да? Пусть лучше постыдится того, как она себя повела по отношению к зрителям и стране, где ее любили. Была хорошая актриса. А вот человеком хорошим не оказалась».Читайте также:
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*включен Минюстом РФ в реестр иноагентов
Дарья Филинова