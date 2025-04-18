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«Стыдно ей, что она из России»: как живет Светлана Немоляева после сердечного приступа и что она думает о Галкине* и Хаматовой

Светлана Немоляева (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Светлана Немоляева (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

18 апреля Светлане Немоляевой исполнилось 88 лет. Как сейчас живет народная артистка РСФСР, расскажет «Радио 1».

Перенесла сердечный приступ

После перенесённого сердечного приступа актриса поделилась, что ее самочувствие улучшается, но выступать на сцене она пока не готова.

Напомним, в ноябре 2024 года Немоляевой стало плохо на съемочной площадке во время съемок нового фильма «Приключения Буратино». У актрисы подскочило давление и закружилась голова. Она едва не потеряла сознание, но после состояние нормализовалось. Через час съемки возобновились. Светлана пояснила, что это произошло из-за проблем с сердцем, но прерывать свою деятельность она не намерена и на следующий день выступит в театре Маяковского.

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Утрата зрения и смерть мужа

Два года тому назад женщина жаловалась, что почти потеряла зрение из-за стресса, который сподвигла смерть мужа Александра Лазарева. После операции зрение вернулось.

«Когда Саша ушел из жизни, я практически перестала видеть. Такая была травма. Меня сын заставил сделать операцию. Всю жизнь я не видела, поэтому и не снималась много лет. Пока не появились линзы в стране», — поделилась Светлана.
В начале 2025 года Немоляева потеряла своего брата, артиста и режиссера балета Большого театра Всеволода Немоляеа. Он скончался в возрасте 87 лет. Причиной его смерти стала острая сердечная недостаточность.

Отношение к покинувшим Россию артистам

После начала СВО Россию покинули многие известные артисты. Те, кто остался в стране, нередко критикуют уехавших. Так, 86-летняя Светлана Немоляева высказала свое мнение о миграции знаменитостей.

«Они лишили себя в жизни самого главного — своей земли», — уверена она.

Светлана Немоляева (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Немоляева не оставила без критики Максима Галкина* и его жену Аллу Пугачеву.

«Что с ним?! Галкин Максим*, который вел такие дивные добрые передачи... Теперешние его шутки, его поведение... Я в ужасе, правда! Украине помогать, когда такая ситуация... Все эти ужасные вещи, которые он говорит на концертах про спецоперацию...» — возмущалась она.
Про актрису Чулпан Хаматову Немоляева отзывалась так:

«Чулпан Хаматова. Предатель. Стыдно ей, что она из России, да? Пусть лучше постыдится того, как она себя повела по отношению к зрителям и стране, где ее любили. Была хорошая актриса. А вот человеком хорошим не оказалась».
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*включен Минюстом РФ в реестр иноагентов
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Удары по ВСУ под Харьковом, наступление на Запорожском направлении, бои в Херсоне: последние новости СВО
18 апреля 2025, 11:12

Фото: istockphoto / Evgeny555

Российские войска продолжают активные боевые действия на нескольких стратегических направлениях, демонстрируя продвижение и усиление контроля. В ответ украинская армия оказывает серьёзное сопротивление, активно используя артиллерию и дроны. Обстановка в прифронтовых районах остаётся крайне сложной: не прекращаются удары по гражданской и энергетической инфраструктуре. Подробнее об обстановке в зоне специальной военной операции расскажет «Радио 1».

Херсонское направление: контроль за дельтой Днепра и напряжённая оборона


Обстановка в районе Херсона остаётся напряжённой, несмотря на относительную стабильность. Российские силы укрепили группировку и продолжают удерживать острова в дельте Днепра, используя авиацию и артиллерию. По сообщениям с мест, удержание позиций сопряжено с трудностями: ВСУ активно обороняются по всей линии побережья, применяя большое количество беспилотников.

Местные жители прифронтовых сёл остро нуждаются в питьевой воде и гуманитарной помощи. Въезд и выезд из населённых пунктов Каховка, Алешки и Голая Пристань практически невозможен. За последние сутки в Алешках один человек погиб в результате обстрела, ещё один получил ранения.

Запорожское направление: прорыв к Малой Токмачке


Российские войска совершили стремительное продвижение к востоку от Орехова, используя крупные силы бронетехники. ВС РФ продвинулись на 3 километра и вошли на восточную окраину населённого пункта Малая Токмачка.

Успех стал возможен благодаря контролю над высотами на западном фланге, что открывает возможности для дальнейшего наступления на Орехов. Несмотря на заявления украинской стороны о потерях и невозможности закрепиться, данные с мест подтверждают факт продвижения российских войск и важность занятых позиций.

Угледарское направление: закрепление у Шевченко


На восточной окраине села Шевченко российские войска закрепились, продвинувшись также в районе Отрадного. Здесь удалось занять три опорных пункта и две стратегические высоты вдоль дороги от Константинополя к Богатырю. Эти успехи усиливают давление на оборону ВСУ в секторе.

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Часов Яр: высокая интенсивность боёв


На подступах к Часов Яру продолжаются позиционные бои. Российские силы сохраняют инициативу, нанося удары по технике и живой силе противника.

За сутки уничтожены танк, три бронемашины и пехотные подразделения ВСУ. Несмотря на это, линия фронта остаётся без значительных изменений, хотя интенсивность боёв остаётся высокой.

Северское и Краснолиманское направления: атаки на укреплённые позиции


На Северском направлении российские силы ведут наступление в сторону Григоровки, атакуя к западу от Белогоровки. В южной части посёлка продолжается зачистка для укрепления позиций.

На Краснолиманском направлении идут тяжёлые бои за выход к Красному Лиману — важному узлу для дальнейшего наступления на Славянск и Краматорск. Российские войска охватывают село Новое с юга, выравнивая фронт между Катериновкой и Макеевкой, и продвигаются к Петровскому.

Купянское направление: смещение фронта и расширение контроля


На Купянском направлении фронт постепенно отодвигается к западу, за реку Оскол. В районе Каменки российские силы расширили контроль над территорией на 350 метров по линии фронта.

Взятие Каменки открывает возможность соединить подразделения ВС РФ, действующие в районах Тополей и Двуречной, что формирует цельный плацдарм на западной стороне Оскола — важный шаг для дальнейших наступательных операций.

Фото: istockphoto / EvgeniyShkolenko

Харьковское направление: удары по логистике


В районе Волчанска на Харьковском направлении продолжаются ожесточённые городские бои. Несмотря на сопротивление ВСУ, российские подразделения продвинулись в городской черте на 200 метров.

Кроме того, в ночь на 18 апреля ВС РФ нанесли удары по ключевым военным объектам в Изюме — важном логистическом центре украинской армии. Там размещены склады с боеприпасами, топливом и временные пункты дислокации. Удары затрудняют переброску резервов ВСУ на Купянское направление и в район Часов Яра.

Удары ВСУ по российской территории


Украинская сторона продолжает атаки по российской территории и объектам инфраструктуры. В районе Запорожской АЭС был сбит украинский дрон, рухнувший всего в 300 метрах от тренажерного зала реакторного блока.

По данным Минобороны РФ, за прошедшие сутки было зафиксировано десять атак на объекты энергетики в шести российских регионах. ВСУ применили 204 беспилотника, все из которых были уничтожены средствами ПВО.

Торецкое направление: продвижение и взятие ключевых населённых пунктов


На западном участке фронта в районе Торецка российские силы продолжают наступательные действия с целью выпрямления линии фронта. В результате боёв под контроль ВС РФ перешли Валентиновка и часть Сухой Балки. В центре последнего населённого пункта были подняты российский флаг и Знамя Победы.

За последние дни продвижение в сторону Константиновки составило около 4 км. Также подтверждено присутствие российских подразделений на территории шахты Матроны Московской (бывшая шахта «Новодзержинская»), к северо-западу от Торецка.

Данные о наступлении в сторону Нелеповки пока не подтверждены. На восточном фланге Торецка продолжаются бои в районе Дружбы и возле канала Северский Донец — Донбасс.

Покровское направление: бои за серую зону и продвижение к границе


Согласно данным Минобороны, российские войска освободили село Преображение, находящееся в 6 км от границы с Днепропетровской областью. Наступление к межобластной границе продолжается с двух направлений: на севере силы ВС РФ движутся от Надеждинки в сторону Котляровки, на юге — от Срибного к Богдановке, Троицкому и Орехову.

Вблизи Покровска идут интенсивные бои за контроль над широкой «серой зоной» между Песчаным, Шевченко, Зелёным и Лысовкой. На восточном участке российская авиация наносит удары ФАБами по Малиновке. На земле войска РФ расширили своё присутствие в районе Зелёного Поля и ведут наступление на Тарасовку. Продвигаясь на 2 км вперёд, они вышли к Миролюбовке.

Этот участок фронта становится всё более значимым: из района Миролюбовки ВС РФ могут начать давление на Новоэкономическое и продвигаться в сторону Константиновки, усиливая угрозу для украинской обороны.

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Губернатор Гладков: В результате удара дрона ВСУ погибли два бойца самообороны
18 апреля 2025, 11:08

Фото: istockphoto/shcherbak volodymyr

При атаке украинского беспилотника на Белгородскую область погибли два бойца самообороны. Это произошло в Волконовском районе.
О трагедии сообщил глава региона Вячеслав Гладков. В своём телеграм-канале губернатор рассказал, что о происшедшем ему в два часа ночи доложил руководитель районной администрации Сергей Бикетов. Бойцы самообороны находились на дежурстве при исполнении своих обязанностей и погибли в результате удара украинского дрона.

«Большое горе для всех нас. Люди, которые защищают свою землю, погибли от рук врага», — написал Гладков.

Руководитель областной администрации выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших.

«Мы никогда не забудем имена всех героев, которые отдали жизни за нашу Родину», — заключил губернатор.

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Минобороны: Группа украинских военных сдалась в плен в Курской области
18 апреля 2025, 08:48

Фото: istockphoto/Diy13

В Курской области группа военнослужащих Вооружённых сил Украины сдалась в плен российским бойцам. До этого их часть попала в окружение.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. Судя по кадрам, опубликованным ведомством, сдаться решили не менее десяти украинских военнослужащих. Отмечается, что солдаты ВСУ, попав в окружение и понеся значительные потери, продолжают сдаваться в плен бойцам подразделений российской группировки войск «Север».

«В российский плен сдаются все участники курской авантюры, от кадровых офицеров до рядовых солдат», — указано в сообщении оборонного ведомства.

В Минобороны подчеркнули, что российские военные, придерживаясь принципов гуманизма, гарантирую всем сдавшимся в плен украинским солдатам жизнь и достойное обращение согласно законодательству РФ и нормам международного права.

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Небензя раскрыл реалистичность прекращения огня на Украине
Небензя: прекращение огня на Украине в данное время нереалистично
18 апреля 2025, 08:05

Фото: iStock/Diy13

Прекращение огня на Украине на сегодняшний день является нереалистичным. Такое заявление сделал постпред России при ООН Василий Небензя по итогам закрытых консультаций СБ ООН.
«У нас была попытка ограниченного прекращения огня в отношении энергетической инфраструктуры, которое не было соблюдено украинской стороной. В этих обстоятельствах говорить о прекращении огня на данном этапе просто нереалистично», — заявил Небензя журналистам.

Он также отметил, что закрепление возможных договоренностей между Россией и Украиной Совбезом ООН будет зависеть от условий вероятного прекращения огня.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что ждет ответа от Москвы на его предложение по прекращению огня на Украине в ближайшие дни. Хозяин Белого дома не исключил дополнительные торговые меры при отсутствии реакции.

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Минувшей ночью над российскими регионами сбили 56 БПЛА ВСУ
18 апреля 2025, 07:27

Фото: iStock/sommersby

Минувшей ночью над регионами РФ системы противовоздушной обороны сбили 56 украинских беспилотников. Об этом утром 18 апреля сообщили в Минобороны России.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 56 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Отмечается, что 27 вражеских беспилотников сбили в Воронежской области, по 12 дронов уничтожили в Белгородской области и над акваторией Азовского моря. Ещё три БПЛА ликвидировали в Крыму и по одному — в Ростовской области и Краснодарским крае.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в результате атаки БПЛА на Воронежскую область были повреждены частные дома, автомобили и газовая труба.

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