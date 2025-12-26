Достижения.рф

«Дайте в себя прийти»: Алике Смеховой стало плохо после новости о смерти Веры Алентовой

Актрисе Алике Смеховой поплохело после новости о смерти Веры Алентовой
Алика Смехова (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Заслуженная артистка России Алика Смехова выразила соболезнования в связи с внезапной смертью Веры Алентовой.



Как пишет VOICE, коллега Веры Валентиновны по цеху работала с ней на съемках сериала «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…». О трагедии Смехова узнала от журналистов.

«Дайте мне в себя прийти. Я сейчас узнала, мне прямо плохо», — сказала собеседница.

Причиной смерти Алентовой стал острый инфаркт миокарда. Медики пытались реанимировать артистку, однако спасти ее не удалось — сердце остановилось в машине скорой помощи. Прощание пройдет 29 декабря в Театре имени Пушкина.

