«Дайте в себя прийти»: Алике Смеховой стало плохо после новости о смерти Веры Алентовой
Актрисе Алике Смеховой поплохело после новости о смерти Веры Алентовой
Заслуженная артистка России Алика Смехова выразила соболезнования в связи с внезапной смертью Веры Алентовой.
Как пишет VOICE, коллега Веры Валентиновны по цеху работала с ней на съемках сериала «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…». О трагедии Смехова узнала от журналистов.
«Дайте мне в себя прийти. Я сейчас узнала, мне прямо плохо», — сказала собеседница.
Причиной смерти Алентовой стал острый инфаркт миокарда. Медики пытались реанимировать артистку, однако спасти ее не удалось — сердце остановилось в машине скорой помощи. Прощание пройдет 29 декабря в Театре имени Пушкина.