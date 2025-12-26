Достижения.рф

«Человек хороший, добрый»: Олег Басилашвили высказался о кончине Алентовой

Олег Басилашвили считает народную артистку РФ Веру Алентову прекрасной актрисой
Олег Басилашвили (Фото: РИА Новости/Алексей Даничев)

Народный артист СССР Олег Басилашвили назвал свою коллегу по цеху Веру Алентову замечательной актрисой. Его слова приводит 78.ru.



Таким образом Олег Валерианович отреагировал на сообщения о ее смерти и выразил соболезнования.

«Человек хороший, добрый, отличный, прекрасная актриса», — сказал собеседник.

Слова скорби также высказал Андрей Ургант. По его мнению, Алентова внесла значительный вклад в советское и российское искусство.

Вера Алентова умерла 25 декабря на 84-м году жизни. Ей стало плохо во время прощания с коллегой и партнером по фильму «Зависть богов» Анатолием Лобоцким. Актрису вынесли на носилках из Московского академического театра имени Маяковского и экстренно госпитализировали, после чего она скончалась в больнице.
Никита Кротов

