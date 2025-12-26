«Человек хороший, добрый»: Олег Басилашвили высказался о кончине Алентовой
Олег Басилашвили считает народную артистку РФ Веру Алентову прекрасной актрисой
Народный артист СССР Олег Басилашвили назвал свою коллегу по цеху Веру Алентову замечательной актрисой. Его слова приводит 78.ru.
Таким образом Олег Валерианович отреагировал на сообщения о ее смерти и выразил соболезнования.
«Человек хороший, добрый, отличный, прекрасная актриса», — сказал собеседник.
Слова скорби также высказал Андрей Ургант. По его мнению, Алентова внесла значительный вклад в советское и российское искусство.
Вера Алентова умерла 25 декабря на 84-м году жизни. Ей стало плохо во время прощания с коллегой и партнером по фильму «Зависть богов» Анатолием Лобоцким. Актрису вынесли на носилках из Московского академического театра имени Маяковского и экстренно госпитализировали, после чего она скончалась в больнице.