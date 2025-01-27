Актриса Татьяна Васильева раскрыла заветную мечту

Татьяна Васильева (Фото: соцсети)
Народная артистка России Татьяна Васильева заявила, что мечтает умереть на сцене, и отметила что ни за что не отправилась бы в дом престарелых.
«Я бы согласилась умереть, но не идти в дом престарелых. Моя мечта — умереть на сцене. Но это мечта такая великая, если Бог пошлет. Самая великая смерть!» — рассказала актриса в студии программы «Звезды сошлись» на НТВ.
У 77-летней Васильевой имеется много проблем со здоровьем, в том числе нарушено сосудистое кровообращение, камни в ушах и многое другое. Женщина считает, что все ее болезни от стресса. А врачи диагностировали у нее синдром вертебробазилярной артериальной системы.
Однако актриса до сих продолжает работать. У нее скоро появится седьмой внук, и она считает, что обязана его обеспечить квартирой, как и шестерых предыдущих.
В одном из интервью она говорила, что работает 30 дней в месяц. И зарабатывает не менее трех миллионов рублей. Именно эта сумма ей необходима для того, чтобы обеспечивать семью. Также ей необходимы средства для ухода за собой.
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