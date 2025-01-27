«Сидеть с никчемной мамой»: Наталья Бочкарева высмеяла женщин, посвятивших себя детям

Наталья Бочкарева (Фото: соцсети)
Звезда сериала «Счастливы вместе» 44-летняя Наталья Бочкарева нелестно отозвалась о женщинах, которые полностью посвящают себя материнству, отказываясь от собственных интересов, и перестают следить за собой после родов.
Бочкарева заявила, что самым страшным в материнстве является жертвенность, когда женщины добровольно отказываются от своих интересов из-за детей и ставят в приоритет их воспитание.
По ее словам, любую женщину неизбежно ждет крах, если она, прикрываясь материнством, не хочет развиваться, так как подросшие дети сами уже не захотят быть с такой мамой. «Дети не обязаны сидеть с никчемной мамой», которая добровольно отказалась от всего, чем интересовалась, говорила Бочкарева в рамках шоу «Звезды в Джунглях».
Актриса также рассказала, что видела женщин, которые после развода могли бы еще встретить мужчину и выйти замуж, но они полностью отдались воспитанию детей, а обиды на мужчин они перекладывали на плечи своих малышей.
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«Это внутренняя подмена ценностей – я прикрываюсь воспитанием детей, прикрываюсь ребенком, что я не хочу развиваться, не хочу ничего с собой делать, потому что у меня ребенок», — считает Наталья.
По ее словам, любую женщину неизбежно ждет крах, если она, прикрываясь материнством, не хочет развиваться, так как подросшие дети сами уже не захотят быть с такой мамой. «Дети не обязаны сидеть с никчемной мамой», которая добровольно отказалась от всего, чем интересовалась, говорила Бочкарева в рамках шоу «Звезды в Джунглях».
Актриса также рассказала, что видела женщин, которые после развода могли бы еще встретить мужчину и выйти замуж, но они полностью отдались воспитанию детей, а обиды на мужчин они перекладывали на плечи своих малышей.
«Это страшные истории, поэтому, милые женщины, если хотите счастья своим детям, избегайте этого», — заявила Бочкарева.Напомним, у актрисы есть два ребенка от первого брака. Сыну уже 18 лет, а дочери 16. В 2023 году она родила еще одного сына в браке с личным помощником Романом.
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Элина Позднякова