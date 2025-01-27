«Без обратного билета и без сил»: почему Бузова улетела из России и не выходит на связь

Наталья Гундарева — советская и российская актриса театра и кино, удостоенная звания Народной артистки РСФСР. Эта актриса была одной из самых талантливых и успешных в своём деле. Она выступала на сцене, снималась в кино и даже озвучивала мультфильмы.