«Без обратного билета и без сил»: почему Бузова улетела из России и не выходит на связь

Ольга Бузова (Фото: соцсети)
Телеведущая и певица Ольга Бузова после дня рождения внезапно решила сделать продолжительную паузу в работе. Несмотря на отдых в Дубае и Марокко, она чувствует себя усталой и отправилась в следующее путешествие, не купив обратный билет.
Бузова сообщила, что уехала в путешествие без обратного билета, а после перестала выходить на связь. Сейчас никто не знает, где отдыхает звезда.
Фанаты забеспокоились и решили, что у девушки есть какая-то острая причина для отъезда, ведь она регулярно публикует сториз, где бы ни была. Подписчики предположили, что у Бузовой могут быть какие-то серьезные проблемы со здоровьем или же она сделала пластическую операцию и теперь вынуждена скрываться от любопытных глаз.
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«Не теряйте, улетаю без обратного билета и без сил. Когда выйду на связь, не знаю. Нужен детокс от всего. Человеку, который отдает себя людям, иногда необходимо наполнить себя. В последнее время я часто люблю оставаться одна. Хотя по-прежнему убеждена, что человеку нужен человек. Взяла много новой литературы и невероятное желание отдохнуть от всего и от всех», — написала Бузова в соцсети.
Фанаты забеспокоились и решили, что у девушки есть какая-то острая причина для отъезда, ведь она регулярно публикует сториз, где бы ни была. Подписчики предположили, что у Бузовой могут быть какие-то серьезные проблемы со здоровьем или же она сделала пластическую операцию и теперь вынуждена скрываться от любопытных глаз.
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Элина Позднякова