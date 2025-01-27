«Не смогла разогнуть спину»: Лера Кудрявцева пожаловалась на проблемы со здоровьем

Лера Кудрявцева (Фото: соцсети)
Телеведущая Лера Кудрявцева призналась, что испытывает проблемы со здоровьем после занятий спортом.
По ее словам, ранее она всегда покупала абонемент в спортзал, отправлялась туда с энтузиазмом, но каждый раз это заканчивалось проблемами со здоровьем.
Телеведущая отметила, что так было не всегда, и сдаваться пока она не собирается.
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«Один раз записалась на аквааэробику, так усердно занималась и решила, что готова ногу на шпагат растянуть. В итоге ногу свело судорогой, и меня вытаскивали 3 инструктора. На следующий год пошла на железки, говорю инструктору, мол, давайте аккуратно начнем, плавно, итог — вышла оттуда буквой Г, спина не могла разогнуться», — написала Кудрявцева в своем Telegram-канале.
Телеведущая отметила, что так было не всегда, и сдаваться пока она не собирается.
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Элина Позднякова