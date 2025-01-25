Актриса театра и кино Екатерина Климова отметила 47-летие в египетском ресторане

Екатерина Климова (Фото: соцсети)
Актриса Екатерина Климова отметила день своего рождения на египетском курорте. Она отдыхает с коллегами, Екатериной Вуличенко и Ольгой Филипповой.
Праздник проходил в ресторане, где актрисе вручили праздничный торт и бенгальский огонь. Екатерина тепло поблагодарила всех, кто поздравил ее с 47-летием.
Екатерина Климова — многодетная мама, у нее четверо детей от нескольких браков. В браке с ювелиром Ильей Хорошиловым она родила дочь Елизавету, которая сейчас окончила факультет журналистики МГУ. В браке со вторым мужем, Игорем Петренко, который продолжался 10 лет, родились сыновья Гордей и Корней. В третий раз Климова вышла замуж за актера Гелу Месхи, от которого родила дочь Беллу и с которым развелась шесть лет назад.
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«Спасибо большое всем за любовь, за поздравления, за пожелания. Я буду стараться все исполнить! С новым годом меня!», — сказала артистка.
Екатерина Климова — многодетная мама, у нее четверо детей от нескольких браков. В браке с ювелиром Ильей Хорошиловым она родила дочь Елизавету, которая сейчас окончила факультет журналистики МГУ. В браке со вторым мужем, Игорем Петренко, который продолжался 10 лет, родились сыновья Гордей и Корней. В третий раз Климова вышла замуж за актера Гелу Месхи, от которого родила дочь Беллу и с которым развелась шесть лет назад.
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Александр Бойцов