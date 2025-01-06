Измена мужу во время съемок и дети от разных мужчин: бурная жизнь Екатерины Климовой, за что и у кого она просит прощения

Екатерина Климова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Екатерина Климова с юных лет мечтала о славе. Эта мечта сбылась, и сегодня актриса активно трудится, совмещая плотный график съемок с воспитанием четверых детей. Но за что знаменитая мать извиняется перед наследниками и почему в молодости ей приходилось часто менять мужчин расскажет «Радио 1».
Екатерина Климова: карьера и первый неудачный брак
Екатерина родилась 24 января 1978 года в семье, где мать занималась домашними делами, а отец был художником. У нее есть старшая сестра Виктория. Через год после рождения Екатерины ее отца арестовали за непредумышленное убийство, и матери пришлось самостоятельно воспитывать двух дочерей.
Девочки не отличались хорошим поведением: они часто попадали в неприятности, бегали курить за школу и даже подкупали учителей перед контрольными. Каждое лето уставшая от непослушания дочерей мать с радостью отправляла их в лагерь, где Екатерина всегда стремилась участвовать в театральных постановках. Именно тогда у нее зародилась мечта стать профессиональной актрисой.
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Однако для того чтобы осуществить свою мечту и поступить в театральный вуз, нужно было сначала закончить школу, что стало проблемой для непоседливой Екатерины. Ей было гораздо интереснее проводить время на улице, чем заниматься учебой. Все изменилось, когда после 12-летнего заключения вернулся домой отец. Несмотря на долгое отсутствие в жизни дочерей, он решил наверстать упущенное и активно занялся их воспитанием.
После завершения обучения в Щепкинском училище Екатерина быстро начала свою успешную карьеру на сцене. Сначала она блистала в Театре Российской армии, затем продолжила свою деятельность в Театре имени М. А. Булгакова и Театре «Ателье». Однако её мечта о кинокарьере оставалась в силе, и она старалась развиваться в этом направлении, хотя в начале своего пути ей доставались лишь эпизодические роли.
Екатерина Климова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Тем не менее, популярность не заставила себя долго ждать. Екатерина привлекла внимание зрителей после съемок в сериале «Бедная Настя» (2003 года), затем запомнилась ролью в военной драме «Мы из будущего», а также главной ролью в «По законам военного времени» и успешным сериалом «Молодежка».
Первым мужем Екатерины стал Илья Хорошилов. Они познакомились еще в школе, где Илья проявлял к ней симпатию. После выпускного бала он сделал ей предложение. Екатерина с радостью согласилась, но попросила Илью подождать с женитьбой, чтобы она могла спокойно получить высшее образование, не отвлекаясь на семейные обязательства. Пять лет — это значительный срок, особенно в молодом возрасте, но Илья согласился и стал одним из первых, кто увидел, как развивается актерский талант будущей звезды.
Свадьбу Екатерины и Ильи, как и планировалось, сыграли после её окончания Щепкинского училища. Однако о медовом месяце не могло быть и речи — сразу после торжества Климова погрузилась в работу.
Только в 2002 году актрисе пришлось взять вынужденный перерыв, хотя к тому времени предложений было предостаточно. Екатерина забеременела и не собиралась отказываться от ребенка ради карьеры. В начале марта 2002 года у них родилась дочь, которую назвали Елизаветой.
Екатерина Климова и Игорь Петренко (Фото: РИА Новости/Михаил Мокрушин)
Роман с женатым
После родов Екатерина вернулась к работе и вскоре обрела популярность. Её карьера стремительно развивалась, и во время съемок сериала «Лучший город Земли» она встретила Игоря Петренко. Он тоже был женат, и его супруга в тот момент также участвовала в съемках. Несмотря на такие обстоятельства, между Климовой и Петренко завязался роман, так как они быстро поняли, что влюблены друг в друга.
На первый взгляд, союз актёров выглядел идеальным. Однако за внешним благополучием скрывались серьезные проблемы. Игорь страдал от алкогольной зависимости, что приносило Екатерине постоянный стресс. Долгое время их отношения поддерживались ради сыновей и стремления создать для них полноценную семью, но в 2014 году пара все же развелась.
Климова и Петренко прожили вместе десять лет. Несмотря на любовь, оба изменяли друг другу: Екатерину видели на съемках в Лос-Анджелесе с Романом Архиповым, а позже Игорь признался в своих изменах. После расставания бывшие супруги долгое время говорили друг о друге положительно, но в 2022 году Екатерина неожиданно обвинила Игоря в неуплате алиментов. Это привело к судебным разбирательствам, в результате которых Петренко выплатил 6 миллионов рублей.
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Третий муж и новый развод
На момент встречи с Гелой Месхи Екатерина Климова уже успела не только вновь выйти замуж, но и развестись. Этот актёр, младше её на восемь лет, стал её третьим супругом.
Гела красиво ухаживал за актрисой, и в 2015 году ему удалось добиться своего — Екатерина согласилась стать его женой. К тому времени она уже была беременна, что стало настоящим сюрпризом для поклонников, ведь влюблённые долгое время скрывали свои отношения. Вероятно, именно Екатерина, имея негативный опыт публичности в предыдущих браках, попросила своего нового партнёра не афишировать их связь. В 2015 году у них родилась дочь Изабелла, но спустя четыре года этот брак также завершился разводом. Екатерина объяснила разрыв своей загруженностью на работе и эмоциональным истощением.
Актриса сожалеет о том, что не смогла обеспечить своим детям счастливое детство в полной семье. Она просит прощения у своих детей за то, что не смогла сохранить ни один из трёх браков.
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