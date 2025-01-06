Измена мужу во время съемок и дети от разных мужчин: бурная жизнь Екатерины Климовой, за что и у кого она просит прощения

Екатерина Климова с юных лет мечтала о славе. Эта мечта сбылась, и сегодня актриса активно трудится, совмещая плотный график съемок с воспитанием четверых детей. Но за что знаменитая мать извиняется перед наследниками и почему в молодости ей приходилось часто менять мужчин расскажет «Радио 1».