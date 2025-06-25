«Красивую барышню, желательно... без губ»: Шура рассказал об идеальной для него женщине

25 июня 2025, 15:30

Певец Шура признался, что хочет построить отношения с красивой девушкой

Певец Шура (Фото: Инстаграм* @shuramedvedev)

Эстрадный певец Шура (Александр Медведев) в очередной раз высказался о своей личной жизни и о поиске идеальной возлюбленной.





50-летний артист раскрыл, что его сердце сейчас абсолютно свободно, но он надеется встретить ту самую единственную и неповторимую — женщину, которая будет соответствовать его требованиям. А их не так уж много. Заинтриговал?





«Хочется какую-то красивую барышню, желательно... без губ. Что-то для сердца и души», — обратил внимание Медведев в беседе с Пятым каналом.