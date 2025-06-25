«Красивую барышню, желательно... без губ»: Шура рассказал об идеальной для него женщине
Певец Шура признался, что хочет построить отношения с красивой девушкой
Эстрадный певец Шура (Александр Медведев) в очередной раз высказался о своей личной жизни и о поиске идеальной возлюбленной.
50-летний артист раскрыл, что его сердце сейчас абсолютно свободно, но он надеется встретить ту самую единственную и неповторимую — женщину, которая будет соответствовать его требованиям. А их не так уж много. Заинтриговал?
«Хочется какую-то красивую барышню, желательно... без губ. Что-то для сердца и души», — обратил внимание Медведев в беседе с Пятым каналом.
Вместе с тем он уточнил, что его будущей возлюбленной нужно познакомиться и с его собакой, с которой нужно будет поладить. Еще певец уточнял, что не торопится искать свою вторую половинку.
Ранее диетолог Королева раскритиковала уколы для похудения, которые чуть не погубили певца Шуру.
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