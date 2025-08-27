Актриса Валентина Рубцова раскрыла свои кинопредпочтения
Валентина Рубцова совмещает любовь к Раневской и Тарантино
Актриса Валентина Рубцова, известная по сериалам «Универ» и «СашаТаня», в честь Дня российского кино рассказала о своих кинематографических предпочтениях.
В беседе с Общественной Службой Новостей Рубцова заявила, что ей нравятся картины советской эпохи.
«Вот среди моих любимых фильмов — лёгкая и сказочная мелодрама «После дождичка в четверг» и известная всем с детства «Золушка»... Эти картины меня возвращают в мир детских чудес и простых человеческих чувств», — рассказала актриса.Кроме того, Рубцова упомянула ряд зарубежных картин, которые ей импонируют. Среди них такие работы, как «Кролик ДжоДжо», «Королевство полной луны», «Однажды в Голливуде» и «Песнь слона». Из современных российских фильмов актрисе, по её словам, интересны эмоционально точные работы. В свой список она включила кинокартины «Аритмия», «Звезда» и «Зоология».