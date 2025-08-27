Актриса Валентина Рубцова раскрыла свои кинопредпочтения

27 августа 2025, 15:55

Валентина Рубцова совмещает любовь к Раневской и Тарантино

Валентина Рубцова (Фото: ВКонтакте @yalav)

Актриса Валентина Рубцова, известная по сериалам «Универ» и «СашаТаня», в честь Дня российского кино рассказала о своих кинематографических предпочтениях.





В беседе с Общественной Службой Новостей Рубцова заявила, что ей нравятся картины советской эпохи.

«Вот среди моих любимых фильмов — лёгкая и сказочная мелодрама «После дождичка в четверг» и известная всем с детства «Золушка»... Эти картины меня возвращают в мир детских чудес и простых человеческих чувств», — рассказала актриса.