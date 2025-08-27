«Подклады в изоленте»: На могиле Паши Техника обнаружили странные предметы
На могиле Паши Техника поклонники оставляют ритуальные артефакты
На могиле рэпера Павла Ивлева, наиболее известного как Паша Техник, на Николо-Архангельском кладбище в Москве, поклонники продолжают оставлять различные предметы. Об этом свидетельствует фотография, размещённая в Telegram-канале его бывшей супруги Евы Карицкой.
На опубликованном снимке видны традиционные цветы и игрушки, а также ряд нестандартных вещей.
«Чего только нет на могиле! И «Вискас» положили, и подклады в изоленте с волосами», — написала Карицкая.По имеющимся данным, в оккультных практиках данные свёртки могут использоваться в ритуальных целях. Бывшая супруга рэпера заявила, что подобные находки, включая булавки, находили и ранее, после чего их убирали родственники. Карицкая призвала тех, кто практикует различные ритуалы, воздержаться от их проведения на кладбище, поскольку уборкой могилы занимаются в первую очередь близкие усопшего.
Ранее сообщалось, что Паше Технику поставят памятник во весь рост.
