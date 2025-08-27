«Подклады в изоленте»: На могиле Паши Техника обнаружили странные предметы

27 августа 2025, 14:09

На могиле Паши Техника поклонники оставляют ритуальные артефакты

Павел Ивлев (Фото: Instagram* @techniquepashalive)

На могиле рэпера Павла Ивлева, наиболее известного как Паша Техник, на Николо-Архангельском кладбище в Москве, поклонники продолжают оставлять различные предметы. Об этом свидетельствует фотография, размещённая в Telegram-канале его бывшей супруги Евы Карицкой.





На опубликованном снимке видны традиционные цветы и игрушки, а также ряд нестандартных вещей.

«Чего только нет на могиле! И «Вискас» положили, и подклады в изоленте с волосами», — написала Карицкая.