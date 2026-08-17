«Огромнейшая реклама»: продюсер предрек ажиотаж на концерте Канье Уэста в Санкт-Петербурге

17 августа 2026, 22:50

Продюсер Дзюник считает, что интерес к концерту Уэста подогрела активная реклама

Канье Уэст (Фото: Instagram* / @kanyewest.cl)

На концертах Канье Уэста в Санкт-Петербурге ожидается большой ажиотаж. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал продюсер Леонид Дзюник. По словам специалиста, интерес к предстоящему выступлению рэпера в России дополнительно подогрела активная рекламная кампания в Сети.





В частности, Дзюник упомянул трек, созданный с помощью искусственного интеллекта по мотивам известной песни группы «Ласковый май», который приписывали Канье Уэсту.





«Ажиотаж на выступление Канье Уэста будет большой. Ему сделана огромнейшая реклама в нашей стране выпусками, где он якобы поёт песни группы "Ласковый май"», — заявил продюсер.

«В том, что будет большой ажиотаж, сомнений нет, потому что сегодня в Сети практически все только об этом и говорят», — считает Дзюник.