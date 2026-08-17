«Огромнейшая реклама»: продюсер предрек ажиотаж на концерте Канье Уэста в Санкт-Петербурге
Продюсер Дзюник считает, что интерес к концерту Уэста подогрела активная реклама
На концертах Канье Уэста в Санкт-Петербурге ожидается большой ажиотаж. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал продюсер Леонид Дзюник. По словам специалиста, интерес к предстоящему выступлению рэпера в России дополнительно подогрела активная рекламная кампания в Сети.
В частности, Дзюник упомянул трек, созданный с помощью искусственного интеллекта по мотивам известной песни группы «Ласковый май», который приписывали Канье Уэсту.
«Ажиотаж на выступление Канье Уэста будет большой. Ему сделана огромнейшая реклама в нашей стране выпусками, где он якобы поёт песни группы "Ласковый май"», — заявил продюсер.Дзюник также обратил внимание на стоимость билетов. По его словам, цены на петербургское шоу сейчас варьируются примерно от 9 тысяч до 160 тысяч рублей — в зависимости от категории места. Отдельно продюсер высказался о скандальных заявлениях рэпера, отметив, что, несмотря на них, интерес публики к концерту остаётся высоким.
«В том, что будет большой ажиотаж, сомнений нет, потому что сегодня в Сети практически все только об этом и говорят», — считает Дзюник.Концерты Канье Уэста запланированы на 10 и 11 октября на «Газпром Арене». Судя по всему, до самого выступления обсуждений вокруг визита рэпера в Россию будет не меньше, чем вокруг его шоу.