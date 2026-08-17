Любовь Успенская жалеет, что возлюбленный дочери не появился в её жизни раньше
В семье Любови Успенской сейчас царит настоящая идиллия. Дочь певицы Татьяна Плаксина встречается с Артёмом Москвиным, и звезда уже практически официально считает его своим зятем. Об этом сообщает StarHit.
Успенская признаётся, что жалеет лишь об одном — о том, что Артём не появился в жизни Татьяны раньше. По словам певицы, молодой человек оказался именно тем мужчиной, который смог стать близким не только её дочери, но и всей семье.
Артём активно поддерживает творчество своей знаменитой тёщи: не пропускает её выступления, бывает за кулисами и всегда старается находиться рядом с певицей во время концертов.
Вместе с Татьяной он также собирается прийти на выступление Успенской 20 августа в Зелёном театре на ВДНХ. Похоже, Любовь Успенская уже получила не только любимого человека для дочери, но и преданного фаната в собственном лице.
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