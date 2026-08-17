Любовь Успенская жалеет, что возлюбленный дочери не появился в её жизни раньше

17 августа 2026, 22:26

Любовь Успенская уже называет возлюбленного дочери своим зятем

Любовь Успенская (Фото: Instagram* / @uspenskayalubov_official)

В семье Любови Успенской сейчас царит настоящая идиллия. Дочь певицы Татьяна Плаксина встречается с Артёмом Москвиным, и звезда уже практически официально считает его своим зятем. Об этом сообщает StarHit.