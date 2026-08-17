Достижения.рф

Любовь Успенская жалеет, что возлюбленный дочери не появился в её жизни раньше

Любовь Успенская уже называет возлюбленного дочери своим зятем
Любовь Успенская (Фото: Instagram* / @uspenskayalubov_official)

В семье Любови Успенской сейчас царит настоящая идиллия. Дочь певицы Татьяна Плаксина встречается с Артёмом Москвиным, и звезда уже практически официально считает его своим зятем. Об этом сообщает StarHit.



Успенская признаётся, что жалеет лишь об одном — о том, что Артём не появился в жизни Татьяны раньше. По словам певицы, молодой человек оказался именно тем мужчиной, который смог стать близким не только её дочери, но и всей семье.

Артём активно поддерживает творчество своей знаменитой тёщи: не пропускает её выступления, бывает за кулисами и всегда старается находиться рядом с певицей во время концертов.

Вместе с Татьяной он также собирается прийти на выступление Успенской 20 августа в Зелёном театре на ВДНХ. Похоже, Любовь Успенская уже получила не только любимого человека для дочери, но и преданного фаната в собственном лице.

Читайте также:

*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0