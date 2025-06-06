Яна Кошкина появилась на публике после развода в ярком образе

06 июня 2025, 15:34

Актриса Яна Кошкина после развода вышла в свет в «платье Барби» с декольте

Яна Кошкина ( Фото: Instagram*: @yana_koshkina_official )

Яна Кошкина не стала переживать из-за развода с бизнесменом Анатолием Черкасовым и появилась на публике в эффектном образе в стиле Барби. Актриса, недавно объявившая о расставании после полутора лет брака, провела мероприятие вместе с Сергеем Буруновым.





Для выхода в свет Яна выбрала розовое платье с головокружительным декольте, усыпанное стразами и бусинами.



Поклонники также оценили смелый образ Кошкиной, отметив ее красоту и сексуальность:





«Яна как принцесса. Барби отдыхает» — писали восторженные комментаторы.

