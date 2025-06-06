Яна Кошкина появилась на публике после развода в ярком образе
Актриса Яна Кошкина после развода вышла в свет в «платье Барби» с декольте
Яна Кошкина не стала переживать из-за развода с бизнесменом Анатолием Черкасовым и появилась на публике в эффектном образе в стиле Барби. Актриса, недавно объявившая о расставании после полутора лет брака, провела мероприятие вместе с Сергеем Буруновым.
Для выхода в свет Яна выбрала розовое платье с головокружительным декольте, усыпанное стразами и бусинами.
Поклонники также оценили смелый образ Кошкиной, отметив ее красоту и сексуальность:
«Яна как принцесса. Барби отдыхает» — писали восторженные комментаторы.Сама актриса призналась, что получила огромное удовольствие от ведения праздника и была в прекрасном настроении.
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