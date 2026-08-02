Актриса Яна Поплавская жёстко высказалась о блогере Лерчек после вынесения приговора
Актриса Яна Поплавская заявила, что не испытывает жалости к Лерчек
Яна Поплавская резко прокомментировала приговор, вынесенный блогеру Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек. В своём Telegram-канале актриса призналась, что не сочувствует звезде соцсетей, которую суд признал виновной в незаконных валютных операциях.
Поплавская раскритиковала стремление к быстрому заработку и заявила, что подобные истории стали следствием эпохи «успешного успеха» и инфобизнеса.
«Зарабатывать такие деньги…, чтобы в конечном итоге потерять всё. А могли жить безбедно и спать спокойно. Эпоха "успешного успеха" и инфоцыган сделала из этих людей меркантильных, повернутых на "бабле", забывших о человеческих вещах. Жалко? Мне — ни капли», — написала актриса.Напомним, ранее суд назначил Лерчек наказание в виде пяти лет условного лишения свободы, а также обязал её выплатить штраф в размере 765 миллионов рублей. Кроме того, блогерше запретили заниматься деятельностью, связанной с продвижением собственного бренда в социальных сетях, в течение трёх лет.
Поплавская также напомнила о судьбе бывшего мужа Валерии — Артёма Чекалина. По её словам, он был приговорён к семи годам лишения свободы по делу о выводе денежных средств за границу.