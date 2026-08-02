Актриса Яна Поплавская жёстко высказалась о блогере Лерчек после вынесения приговора

02 августа 2026, 12:36

Актриса Яна Поплавская заявила, что не испытывает жалости к Лерчек

Лерчек (Фото: Instagram* / @ler_chek)

Яна Поплавская резко прокомментировала приговор, вынесенный блогеру Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек. В своём Telegram-канале актриса призналась, что не сочувствует звезде соцсетей, которую суд признал виновной в незаконных валютных операциях.





Поплавская раскритиковала стремление к быстрому заработку и заявила, что подобные истории стали следствием эпохи «успешного успеха» и инфобизнеса.





«Зарабатывать такие деньги…, чтобы в конечном итоге потерять всё. А могли жить безбедно и спать спокойно. Эпоха "успешного успеха" и инфоцыган сделала из этих людей меркантильных, повернутых на "бабле", забывших о человеческих вещах. Жалко? Мне — ни капли», — написала актриса.