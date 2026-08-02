Ксения Собчак устроила стильную фотосессию в тюрбане и образе от Prada

02 августа 2026, 12:22

Ксения Собчак примерила леопардовый костюм и с иронией назвала себя «Prada Girl»

Ксения Собчак (Фото: Instagram* / @xenia_sobchak)

Ксения Собчак вновь привлекла внимание поклонников новым модным образом. Телеведущая опубликовала в личном блоге серию эффектных снимков, на которых позирует в шёлковом тюрбане и леопардовом костюме бренда Prada.





Свой образ Собчак сопроводила лаконичной, но ироничной подписью, намекнув на свои модные предпочтения.





«Dolce & Gabbana — это, конечно, хорошо. Но всё-таки я Prada Girl», — написала телеведущая.