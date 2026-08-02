Ксения Собчак устроила стильную фотосессию в тюрбане и образе от Prada
Ксения Собчак примерила леопардовый костюм и с иронией назвала себя «Prada Girl»
Ксения Собчак вновь привлекла внимание поклонников новым модным образом. Телеведущая опубликовала в личном блоге серию эффектных снимков, на которых позирует в шёлковом тюрбане и леопардовом костюме бренда Prada.
Свой образ Собчак сопроводила лаконичной, но ироничной подписью, намекнув на свои модные предпочтения.
«Dolce & Gabbana — это, конечно, хорошо. Но всё-таки я Prada Girl», — написала телеведущая.Подписчики оценили необычный стиль знаменитости, отметив, что экстравагантный образ ей очень идёт. Многие сравнили фотосессию с кадрами из модных журналов, а некоторые назвали её одной из самых эффектных публикаций Ксении за последнее время.
Интерес к моде Собчак демонстрирует регулярно. Ранее телеведущая появилась на светском мероприятии в аксессуарах общей стоимостью более 1,5 миллиона рублей, а также активно обсуждала громкие выходы других знаменитостей.
Так, недавно Ксения прокомментировала образ Стефании Маликовой, стоимость которого оценили в 13,2 миллиона рублей. Дочь Дмитрия Маликова появилась на публике в платье и платке собственного бренда, дополнив наряд сумкой Chanel, а также часами и украшениями Cartier и Bvlgari.
Кроме того, в июне Собчак откровенно высказалась о своей личной жизни, признавшись, что устала от слухов вокруг отношений с Константином Богомоловым. Тогда телеведущая заявила, что считает режиссёра «последним мужем и главной любовью всей своей жизни».