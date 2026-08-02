«Это мировой уровень»: Алсу восхитилась шоу Димы Билана
Алсу призналась, что осталась под большим впечатлением от концерта Билана
Алсу поделилась эмоциями после масштабного сольного концерта Димы Билана. Певица призналась, что ожидала увидеть обновлённую версию предыдущего шоу, однако артист смог её приятно удивить совершенно новой программой. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
По словам Алсу, выступление превзошло все ожидания. Она отметила новые аранжировки, постановку и масштаб концерта, подчеркнув, что подобный уровень редко встречается даже на крупных зарубежных шоу.
«Это что-то невероятное, я в шоке от Димы. Полгода назад я была на другом шоу… Я думала, может, это будет какое-то повторение для тех, кто не успел… Но это было совершенно другое шоу! Абсолютно! Новый контент, новые аранжировки… Я не знаю, как он это делает. Для меня один небольшой концерт — это большой стресс. Это мировой уровень!» — поделилась певица во время Регаты Radio Monte Carlo.Алсу также прокомментировала ситуацию, которая вызвала недовольство части поклонников Билана. После концерта многие зрители из фан-зоны пожаловались, что из-за масштабных конструкций практически не видели сцену и наблюдали за выступлением только на экранах.
Певица призналась, что ей повезло смотреть шоу из ложи, откуда открывался полный обзор, однако она сразу обратила внимание на зрителей, которым пришлось провести концерт с поднятой головой.
При этом Алсу подчеркнула, что сама не придаёт большого значения расположению мест на концертах. По её словам, она посещала множество выступлений, в том числе мировых звёзд, где также сидела далеко от сцены. Главное для неё — атмосфера и эмоции, которые дарит любимый артист.