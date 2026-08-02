«Это мировой уровень»: Алсу восхитилась шоу Димы Билана

02 августа 2026, 12:14

Алсу призналась, что осталась под большим впечатлением от концерта Билана

Алсу (Фото: Instagram* / @alsou_a)

Алсу поделилась эмоциями после масштабного сольного концерта Димы Билана. Певица призналась, что ожидала увидеть обновлённую версию предыдущего шоу, однако артист смог её приятно удивить совершенно новой программой. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





По словам Алсу, выступление превзошло все ожидания. Она отметила новые аранжировки, постановку и масштаб концерта, подчеркнув, что подобный уровень редко встречается даже на крупных зарубежных шоу.





«Это что-то невероятное, я в шоке от Димы. Полгода назад я была на другом шоу… Я думала, может, это будет какое-то повторение для тех, кто не успел… Но это было совершенно другое шоу! Абсолютно! Новый контент, новые аранжировки… Я не знаю, как он это делает. Для меня один небольшой концерт — это большой стресс. Это мировой уровень!» — поделилась певица во время Регаты Radio Monte Carlo.