Анна Курникова и Энрике Иглесиас потратили больше полумиллиарда рублей на поместье в Майами

02 августа 2026, 11:57

SHOT: Курникова и Иглесиас потратили $8 млн на содержание особняка в Майами

Энрике Иглесиас (Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина)

Анна Курникова и Энрике Иглесиас потратили больше полумиллиарда рублей на содержание своего поместья в Майами. Об этом пишет SHOT.