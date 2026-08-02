Анна Курникова и Энрике Иглесиас потратили больше полумиллиарда рублей на поместье в Майами
Анна Курникова и Энрике Иглесиас потратили больше полумиллиарда рублей на содержание своего поместья в Майами. Об этом пишет SHOT.
За 2025 год звёздная пара потратила на имение 700 тысяч долларов. В эту сумму вошли налог на недвижимость, страховка от стихийных бедствий, а также взносы в ТСЖ, которые включают охрану, уборку территории, обслуживание бассейна, сада и причала.
Анна и Энрике, проживающие в комплексе уже 13 лет, считаются одними из его старейших резидентов, а местные жители называют их «королями» полуострова. За всё время владения семья потратила на содержание виллы 8 миллионов долларов, что эквивалентно примерно 630 миллионам рублей.
Роскошный особняк 51-летнего певца и 45-летней бывшей теннисистки находится на закрытом полуострове Bay Point в заливе Бискейн. Участок площадью 63 сотки был приобретён в 2009 году, а строительство дома площадью 1800 квадратных метров завершилось в 2013 году. В особняке шесть спален и девять ванных комнат, а также тренажёрный зал и винный погреб. С террасы открывается живописный вид на залив. Для обслуживающего персонала предусмотрен отдельный дом, а также гостевой дом. Общая площадь всех построек составляет 2,2 тысячи квадратных метров. Оценённая стоимость поместья — 50 миллионов долларов, что превышает 4 миллиарда рублей.
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