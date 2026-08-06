«Папа говорит — все не так»: Гарик Харламов рассказал о сложностях общения с дочерью
Гарик Харламов признался, что у его 12-летней дочери начался переходный возраст
Гарик Харламов рассказал о том, как меняются его отношения с дочерью Анастасией, которую он воспитывает вместе с актрисой Кристиной Асмус. Об этом сообщает «ТВ Mail».
По словам шоумена, сейчас девочка находится в переходном возрасте, поэтому все чаще начинает спорить с родителями и по-своему смотреть на привычные вещи.
«Ей сейчас 12, все что папа говорит — это все не так. Все девочки и мальчики сначала с родителями, а потом в какой-то момент, в 13–14 лет, говорят, что родители не правы, что они все сами знают», — рассказал Харламов.При этом юморист отметил, что они с дочерью продолжают много общаться, несмотря на возрастные разногласия. Гарик с улыбкой признался, что иногда Настя уверена в своей правоте больше, чем он.
«Мы общаемся, но она все знает лучше, чем я. С этим я, наверное, согласен», — отметил артист.Харламов добавил, что главным семейным правилом для них остается чувство юмора. Даже сложные ситуации они стараются не превращать в серьезные конфликты, а переводить разговор в более легкую форму.