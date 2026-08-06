«Папа говорит — все не так»: Гарик Харламов рассказал о сложностях общения с дочерью

06 августа 2026, 22:08

Гарик Харламов признался, что у его 12-летней дочери начался переходный возраст

Гарик Харламов (Фото: Instagram* / @garikkharlamov)

Гарик Харламов рассказал о том, как меняются его отношения с дочерью Анастасией, которую он воспитывает вместе с актрисой Кристиной Асмус. Об этом сообщает «ТВ Mail».





По словам шоумена, сейчас девочка находится в переходном возрасте, поэтому все чаще начинает спорить с родителями и по-своему смотреть на привычные вещи.





«Ей сейчас 12, все что папа говорит — это все не так. Все девочки и мальчики сначала с родителями, а потом в какой-то момент, в 13–14 лет, говорят, что родители не правы, что они все сами знают», — рассказал Харламов.

«Мы общаемся, но она все знает лучше, чем я. С этим я, наверное, согласен», — отметил артист.