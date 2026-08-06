Звезда Disney Белла Торн пережила тяжелый период после скандала с обнаженными фото

06 августа 2026, 21:39

Белла Торн рассказала, как скандал с интимными фото едва не сломал ее

Белла Торн (Фото: Instagram* / @bellathorne)

Звезда Disney Белла Торн рассказала в шоу Call Her Daddy о последствиях скандала с ее личными фотографиями, который произошел в 2019 году. По словам актрисы, ситуация сильно ударила по ее психологическому состоянию, а реакция окружающих оказалась для нее не менее болезненной, чем сам шантаж. Звезда Disney Белла Торн рассказала в шоу Call Her Daddy о последствиях скандала с ее личными фотографиями, который произошел в 2019 году. По словам актрисы, ситуация сильно ударила по ее психологическому состоянию, а реакция окружающих оказалась для нее не менее болезненной, чем сам шантаж.





Тогда злоумышленники получили доступ к аккаунту Беллы в соцсетях и начали угрожать публикацией интимных снимков. Не дожидаясь, пока шантажисты воспользуются фотографиями, актриса сама выложила их в сеть, чтобы лишить преступников возможности контролировать ситуацию.



Однако после этого Торн столкнулась с волной критики. Многие пользователи обвиняли ее в том, что она якобы сама спровоцировала ситуацию.





«Хуже всего было то, что люди говорили: "Ну, ты сама это сделала. Ты притворяешься. Ты просто хочешь показать нам свои интимные места". Я просто дала понять, что никто не сможет сделать это со мной», — рассказала Белла.