Недвижимость Кети Топурии оценивают более чем в 600 миллионов рублей

06 августа 2026, 21:50

Кети Топурия владеет особняком, квартирой и апартаментами за более чем ₽600 млн

Кети Топурия (Фото: Instagram* / @keti_one_official)

Кети Топурия может похвастаться внушительным портфелем недвижимости. В собственности певицы — сразу несколько элитных объектов в России и за рубежом, а их общая стоимость, по оценкам экспертов, превышает 600 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».