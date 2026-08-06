Недвижимость Кети Топурии оценивают более чем в 600 миллионов рублей
Кети Топурия может похвастаться внушительным портфелем недвижимости. В собственности певицы — сразу несколько элитных объектов в России и за рубежом, а их общая стоимость, по оценкам экспертов, превышает 600 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Главной гордостью артистки стал пятиэтажный особняк на Николиной Горе — одном из самых престижных и закрытых поселков Подмосковья, расположенном неподалеку от Рублевки.
Дом площадью около 1200 квадратных метров вместе с подземным гаражом построен на участке примерно 20 соток. Строительство продолжалось почти четыре года и, как рассказывала сама Топурия, далось семье непросто — некоторые элементы дома приходилось переделывать по несколько раз. Например, фасад, по словам певицы, меняли четыре раза, прежде чем удалось добиться желаемого результата.
В 2025 году Кети сообщила, что наконец завершила обустройство и переехала в долгожданный дом. По словам генерального директора риелторской компании Юрия Паршикова, стоимость недвижимости в этом районе может сильно отличаться в зависимости от площади, состояния дома, ремонта и наполнения. Цены на подобные объекты начинаются примерно от 65–100 миллионов рублей, а наиболее дорогие варианты могут достигать 500 миллионов рублей.
Эксперт оценил стоимость особняка Топурии примерно до 300 миллионов рублей. Кроме загородного дома, у певицы есть квартира в Москве в сталинском доме в районе 1-го Боткинского проезда. По оценке специалистов рынка недвижимости, сегодня такой объект может стоить не менее 47 миллионов рублей.
Еще одна дорогостоящая покупка артистки находится за пределами России. В 2023 году Кети приобрела апартаменты в элитном комплексе Bulgari Residences Dubai в Дубае. Площадь жилья составляет около 150 квадратных метров, а из окон открывается вид на Персидский залив. Стоимость такой недвижимости оценивается примерно в 4 миллиона долларов — на момент покупки это было около 320 миллионов рублей.
Таким образом, коллекция недвижимости Кети Топурии включает сразу несколько премиальных объектов, а их совокупная стоимость делает певицу одной из обладательниц самых впечатляющих звездных активов.
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