Актриса Юлия Пересильд рассказала о сложном раке горла у матери

Юлия Пересильд (Фото: Инстаграм* @juliaperesild)
Актриса Юлия Пересильд рассказала, что после ее полета в космос у матери нашли сложный рак горла. Она объяснила болезнь психосоматикой. Об этом актриса сообщила в подкасте Dreamcast в VK Видео.
Пересильд уточнила, что болезнь у ее матери началась через месяц после ее возвращения. Актриса вспомнила, что приезжала домой злая, когда проходила все этапы перед полетом.
По ее словам, в такие моменты она доставала Просекко и пыталась успокоиться.
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По ее словам, в такие моменты она доставала Просекко и пыталась успокоиться.
«Моя мама смотрела на все это и говорила: "О-о, а ты ведь полетишь"», — вспомнила актриса.
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