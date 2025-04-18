«Я в восторге от Вани»: Анна Пересильд впервые рассказала об отношениях с Дмитриенко

Анна Пересильд (Фото: Телеграм @officialannaperesild)
15-летняя актриса Анна Пересильд впервые рассказала о том, что ее связывает с певцом Ваней Дмитриенко. Знаменитостей уже несколько месяцев подозревают в романе. Но артисты никак не подтверждали эту информацию. В новом интервью Анна тоже старалась избежать конкретного ответа, но заявила, что у них «прекрасные отношения».
Возможные отношения 19-летнего артиста с дочерью актрисы Юлии Пересильд начали обсуждать после того, как Анна появилась в клипе Дмитриенко. Там они изображали влюбленную пару так реалистично, что некоторые поклонники поверили в их чувства. Приумножали сплетни и многочисленные совместные появления звезд на публике. Но при этом ни Пересильд, ни Дмитриенко открыто не рассказывают, что между ними.
Анна дала понять, что после прошлого романа поняла — больше она не хочет публично говорить о личном. По словам актрисы, ей все равно на то, что о ней и Дмитриенко пишут журналисты.
Анна поделилась, что никогда не следила за творчеством Вани, поскольку ей оно было не близко. Однако после того, как исполнитель сменил стиль, артистке он начал нравиться.
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Анна дала понять, что после прошлого романа поняла — больше она не хочет публично говорить о личном. По словам актрисы, ей все равно на то, что о ней и Дмитриенко пишут журналисты.
«Мы просто сняли очень красивую историю. На самом деле я в восторге от Вани как от человека, в восторге от его команды», — призналась Пересильд журналу ОК!
Анна поделилась, что никогда не следила за творчеством Вани, поскольку ей оно было не близко. Однако после того, как исполнитель сменил стиль, артистке он начал нравиться.
«Мы с ним в чудесных отношениях. <…> Очень рада, что у меня есть такой человек: крутой, надежный, порядочный», — подчеркнула Пересильд.Читайте также:
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Ольга Енгалычева