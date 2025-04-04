«Расстались осенью»: выяснилось, почему разошлись Пересильд и Тройник

Михаил Тройник и Юлия Пересильд (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)
Актеры Юлия Пересильд и Михаил Тройник разошлись «по женской инициативе». Об этом их коллеги сообщили kp.ru.
«Они расстались еще осенью, Новый год встречали уже не вместе. Говорят, что в основном по женской инициативе», — пояснили коллеги экс-пары.
В пятницу, 4 апреля, актеры одновременно сообщили в социальных сетях о расставании. В сообщении говорилось, что они разошлись без измен и обид. Михаил Тройник после подтвердил, что теперь их с Пересильд связывает лишь дружба и работа.
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