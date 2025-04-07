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«Запросы у нее — явно ему не по карману и не по связям»: В интернете активно обсуждают разрыв отношений Пересильд и Тройника

Михаил Тройник и Юлия Пересильд (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Михаил Тройник и Юлия Пересильд (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

На небосводе отечественного шоу-бизнеса затмилось светлое имя одной пары — Юлии Пересильд и Михаила Тройника.
Их отношения, которые длились почти три года, завершились без громких скандалов и публичных разбирательств. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Подходящие партнеры

Юлия Пересильд, родившаяся в 1984 году в Пскове, и Михаил Тройник, 1988 года рождения из Рыбинска, казались идеальной парой. Внешне они смотрелись гармонично, а разница в возрасте в четыре года не играла значительной роли после тридцати. Однако по гороскопу их знаки — Дева и Овен — были несовместимы, что, похоже, подтвердилось в их отношениях.

Успехи Михаила Тройника

Несмотря на роман с Пересильд, Михаил Тройник оставался одним из самых востребованных актеров в киноиндустрии. Его фильмография впечатляет, он проявляет талант в различных ролях, несмотря на некоторые повторяющиеся образы. Роман с Юлией не был ему необходим для продвижения карьеры — он и так добился успеха.

Первые шаги к расставанию

Слухи о расставании пары начали появляться в конце прошлого года, когда они перестали публиковать совместные фотографии и выходить в свет вместе. Однако они не спешили подтверждать эти слухи.

Официальное заявление

Только 3 апреля 2025 года Юлия Пересильд решилась на откровенное признание о расставании.

«С благодарностью и уважением друг к другу мы приняли такое решение какое-то время назад. Во избежание слухов, сплетен, коих уже немало — говорим об этом сейчас сами. Никто не виноват. Расстались без обид, без ненависти, без вражды, без предательства, без измен, без грязи. Честно и спокойно. Не смогли, не договорились, не совпали… Не получилось…», — написала она.

Михаил Тройник и Юлия Пересильд (Фото: @juliaperesild_tg)

Реакция общественности

Несмотря на печальное завершение отношений, пользователи интернета отреагировали на новость с юмором и сарказмом. Комментарии варьировались от шуток о фамилиях до предположений о причинах расставания.

«Конечно не совпали – ты богатая, а он бедный», — написал один из пользователей.

По мнению другого, запросы у актрисы явно ему не по карману.

«Запросы у нее — явно ему не по карману и не по связям. Это ж не престарелый дедушка-режиссер с доступом к госкормушке», — отметил подписчик.

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«А зачем тебе деньги?» Жена Александра Буйнова не даёт ему на карманные расходы
07 апреля 2025, 13:27

Александр Буйнов (Фото: Телеграм, @buinovofficial)

Третья жена певца Александра Буйнова Алёна трепетно заботится о своём супруге, посвятила ему свою жизнь, став и специалистом по связям с общественностью, и продюсером, и маркетологом.
Как сообщает издание «7Дней.ru», избранницу музыканта знают только те, кто состоит в близких отношениях с семьёй Буйнова, и те, кто с ним работает. От съёмок на телевидении Алёна отказывается, она утверждает, что всё это ей не интересно.

Александр рассказал об интересном случае на шоу «Секрет на миллион». Так, однажды певец продемонстрировал полное незнание нынешних цен, когда захотел купить сырокопченую колбасу, из-за чего у него нет денег, всеми финансовыми вопросами занимается его супруга.
«А зачем тебе деньги?» — привёл Буйнов фразу жены на его просьбу оставить ему хоть немного на карманные расходы.
Ранее музыкант рассказал, как его пёс по кличке Марч спас жену Алёну от грабителя.

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Паулина Андреева покинула Россию после развода с Фёдором Бондарчуком
Паулина Андреева отдыхает в Стамбуле после развода с Фёдором Бондарчуком
07 апреля 2025, 13:26

Фёдор Бондарчук и Паулина Андреева (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Паулина Андреева покинула Россию после развода с Фёдором Бондарчуком. Соответствующие фото появились в её личном блоге.
Выяснилось, что сейчас актриса находится в Стамбуле, где уже успела прокатиться на пароме по Босфору и прогуляться по живописным улочкам города. При этом себя Паулина предпочла не фотографировать.

Напомним, что слухи о разводе актрисы и режиссёра ходили давно. 21 марта Бондарчук и Андреева публично объявили о расставании. Они поженились в 2019 году, несмотря на большую разницу в возрасте – режиссёр страше на 21 год. А в марте 2021 года у пары родился сын Иван.

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Сменила пол* и хочет переехать в Англию: как выглядит дочь Михаила Ефремова, которая стала Сергеем?
07 апреля 2025, 13:16

Михаил Ефремов (Фото: РИА Новости/ Алексей Филиппов)

Фамилия Ефремов на протяжении нескольких лет вызывает оживлённые дискуссии и привлекает внимание. На этот раз в центре обсуждений оказалась жизнь его старшей дочери Анны Марии.
Наследница известного актёра не хочет идти по уже известному пути и активно создаёт свой собственный образ, местами шокирующий общественность. О непростой судьбе девушки читайте в материале «Радио 1».

Знаменитые родители


Михаил Ефремов, Ксения Качалина с дочерью Анной Марией (Фото: скриншот т/п «Светская хроника» ТК ТВЦ)

Ксения Качалина родилась 3 мая 1971 года в Саратове. Окончила ВГИК и была актрисой с большим будущим. В кинематографе Качалина начала свою карьеру в 1991 году, сыграв в фильме «Нелюбовь». Также она принимала участие в съёмках таких кинолент, как «Арбитр», «Над тёмной водой», «Дикая любовь», «Три сестры», «Письма в прошлую жизнь» и «Цирк сгорел, и клоуны разбежались».

Михаил Ефремов — продолжатель актерской династии, выдающийся и популярный актер, сыгравший множество ролей на сцене и в кино. Пара познакомилась на съемках «Романовы. Венценосная семья». Оба до знакомства находились в отношениях. Качалина была в браке с музыкантом Алексеем Паперным, а Ефремов жил с Евгенией Добровольской. Чувства вспыхнули с такой силой, что оба оставили семьи и решили быть вместе.

Пару не остановила даже беременность Ксении. Михаил был готов стать отцом для ребёнка возлюбленной. К несчастью, малыш не прожил и трёх дней после своего появления на свет. Тогда Качалина с Ефремовым нашли утешение в бутылке.

Через некоторое время, очнувшись от забытья, Ксения поняла, что снова беременна. В 2000 году у актеров родилась дочка, которой дали красивое имя Анна Мария.

Трудное детство девочки


Ксения Качалина (Фото: скриншот т/п «Основано на реальных событиях» ТК НТВ)

После рождения дочери отношения между супругами начали стремительно портиться. Анне-Марии было четыре года, когда браку родителей пришел конец. Процесс расторжения брака оказался сложным, супруги делили имущество и недвижимость. После развода мама решила ехать за спокойствием на Гоа и забрала с собой дочь.

Анна Мария с содроганием вспоминает те дни… Её мать всё чаще пила, а когда была сильно пьяна, то начинала избивать девочку. Старшая дочь Ефремова вынуждена была голодать, бродя по опасным улицам Гоа, а Кочалина напрочь забывала о существовании девочки.

«Мать очень гордилась тем, что я рос, как Маугли. Сейчас у меня есть ментальные проблемы, которые идут из-за отношения матери ко мне в детстве. Она была человеком с тяжелыми заболеваниями. Но я не помню большую часть своего детства. Мать поднимала на меня не только руку, но и нож за то, что как-то ночью решил водички попить. С юмором к этому отношусь. Если относиться всерьез, то можешь еще сильнее поехать крышей», — рассказывала о матери бывшая Анна Мария в программе «Звезды сошлись» на НТВ.

После пары лет поисков себя в Индии Качалина вернулась в Москву. На тот момент состояние актрисы вызывало опасения. Она начала слышать странные разговоры в стенах и еще больше проявлять агрессию к дочери. Актрисе не был официально поставлен диагноз, но, по информации из СМИ, на частной консультации ей были назначены лекарственные препараты, а также рекомендовано нанять сиделку для ухода.

Вместо лечения Ксения продолжила употреблять алкоголь и вести асоциальный образ жизни. В какой-то момент Анна Мария просто сбежала к соседям от невменяемой матери, после чего заботы о ней взял на себя отец.

В 2017 году Михаил Ефремов устроил дочь в отдельной квартире и поручил заботу о ребенке горничной. Анне Марии пришлось пройти курс психотерапии и принимать медикаменты, так как у нее было диагностировано посттравматическое стрессовое расстройство.

«Одышка и плохо ходит»: адвокат рассказал о состоянии Михаила Ефремова перед освобождением из колонии
«Одышка и плохо ходит»: адвокат рассказал о состоянии Михаила Ефремова перед освобождением из колонии

Анна Мария стала Сергеем


Анна Мария Ефремова (Фото: скриншот т/п «Звезды сошлись» ТК НТВ)

Ефремов поддерживал дочь, пока не угодил за решетку. Девочка занималась в театральном кружке, неплохо училась в школе. И лишь время от времени шокировала публику яркими образами.

Все изменилось в 2021 году. Анна Мария заявила о своей небинарной идентичности*, то есть о том, что она не относит себя ни к одному из традиционных гендеров*. С тех пор наследница Ефремова просит обращаться к себе только в мужском роде. Долгое время девушка жила под псевдонимом Айэм Тиллмари, но потом окончательно решила стать Сергеем.

Девушка делилась с публикой, что уже проходит гормональную терапию, но на оперативное вмешательство пока не решилась. Сейчас новоиспеченный Сергей живет со своей девушкой в съемной квартире и мечтает переехать жить в Англию, где возможно узаконить однополый брак* и усыновить ребенка.

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*Движение ЛГБТ признано экстремистским, запрещено в РФ
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«Он симпатичный»: Алёна Блин призналась, что готова родить ребёнка от Прохора Шаляпина
Блогер Алёна Блин заявила, что готова родить ребёнка от Прохора Шаляпина
07 апреля 2025, 13:02

Алёна Жигалова (фото: Telegram @alenablin)

Популярная блогер с ником «Алёна, Блин!» (Алёна Жигалова – настоящее имя) стала участницей «Шоу Воли», где рассказала, от кого из знаменитостей готова родить ребёнка.
Она отметила, что одним из кандидатов на роль отца её наследника является певец Прохор Шаляпин. Журналистка подчеркнула, что пристально следит за его жизнью и очень хочет узнать, с кем же он сейчас встречается. Она добавила также, что исполнитель пытался спровоцировать слухи об их романтических отношениях.

«Он тут выложил, где он якобы со мной отдыхает, понимаешь. Я ему сказала: „Слушай, я слишком молода для твоих забав. Дай я настоюсь“. <…> Через 20 лет, кстати, от него можно родить, он симпатичный», – заявила блогер.
Напомним, что Прохор Шаляпин был женат трижды. Впервые он вступил в брак в 18-летнем возрасте. Его избранницей стала женщина на 18 лет старше него. Второй женой певца стала бизнесвумен Лариса Копенкина, против брака с которой выступила мама Прохора. А третьей супругой стала также предпринимательница Татьяна-Клаудиа Дэвис, которая скончалась в сентябре 2021 года.

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Дом у моря в Юрмале и элитные квартиры в Москве: какая недвижимость осталась у Михаила Ефремова после срока в колонии
07 апреля 2025, 12:55

Михаил Ефремов (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)

61-летний актер Михаил Ефремов уже на этой неделе может вернуться домой. Он выходит по УДО из ИК №4 в Белгородской области, где отбывал наказание за тяжкое преступление. Суд удовлетворил его ходатайство, так как актер провел в колонии более половины своего срока (почти пять лет из семи с половиной) и получил положительные характеристики. О том, какое имущество осталось у артиста расскажет «Радио 1».

Недвижимость Ефремова

Дома Ефремова ждут жена, дети и квартира, где завершается косметический ремонт. Артист имеет несколько объектов недвижимости, часть из которых была приобретена в браке со звукорежиссером Софьей Кругликовой. Пара вместе уже 20 лет и воспитывает троих детей: 20-летнюю Веру, 18-летнюю Надежду и 15-летнего Бориса.


Домик у моря в Юрмале

В Юрмале Ефремов приобрел жилье в 2011 году после рождения сына Бориса. Этот объект недвижимости считается «совместно нажитым» в браке с Софьей. Однако с начала пандемии никто из семьи не посещал Латвию, что приводит к убыткам из-за необходимости уплаты налогов.

Идея покупки дома в Юрмале была обусловлена тем, что у Михаила с детства диагностирована астма. Его мать, Алла Покровская, часто возила сына в санатории Прибалтики, и он считал местный воздух целебным. Семья проводила отпуск в Юрмале, арендуя жилье, а затем Михаил накопил средства и приобрел большой участок с двумя домами за 250 тысяч евро (23,2 миллиона рублей). Цены на недвижимость сейчас снизились. Изначально семья планировала купить более дешевый дом, но им посоветовали инвестировать больше, чтобы получить вид на жительство. Участок оказался удобным тем, что соседи согласились присматривать за домом в отсутствие хозяев. Недвижимость расположена на улице Дарзу (Садовая), где живут обычные местные жители. Ранее Михаил приезжал сюда до семи раз в год для отдыха и восстановления.

«Может сыграть помойное ведро»: Юрий Лоза оценил возвращение Михаила Ефремова в кино
«Может сыграть помойное ведро»: Юрий Лоза оценил возвращение Михаила Ефремова в кино

Рядом с домом Михаила Ефремова раньше находился дом Сергея Светлакова, который ему удалось продать. Однако жилье Светлакова было современным и располагалось на «элитной» улице. У Ефремова все скромнее: он сам отмечал, что его домик в Юрмале находится всего в десяти минутах ходьбы от центра, а соседи — обычные местные жители.

Михаил Ефремов (Фото: кадр из передачи «Школа злословия»)

Квартира в Москве

В 2004 году Михаил Ефремов продал четырехкомнатную квартиру своего отца, Олега Ефремова, на Тверской улице. Большую часть вырученных средств он вложил в покупку квартиры в центре Москвы, расположенной в Плотниковом переулке, в «доме с писателями», построенном в 1907 году. Квартира просторная — общей площадью 148,5 кв. м, включает шесть комнат, две ванные и балкон. Кадастровая стоимость этой недвижимости превышает 40 миллионов рублей, а рыночная — более 100 миллионов рублей. Ефремов приобрел ее после четвертого развода и до заключения пятого брака.

Сейчас, по словам соседей, в квартире Ефремова в Плотниковом переулке завершается косметический ремонт. Именно здесь актер ожидал суда, а его семья жила во время его заключения. В настоящее время семья не проживает по этому адресу, вероятно, ожидая завершения ремонта.

Недвижимость в Подмосковье

Кроме того, у семьи Ефремовых есть другое жилье. В 2005 году Софья Кругликова выбрала «домик» в Подмосковье — хороший вариант, куда были вложены гонорары Михаила и ее собственные сбережения. Местоположение этого дома пока неизвестно, но Софья сама упоминала о его покупке. У нее также есть собственная квартира в Москве.

Еще одну квартиру в центре столицы Михаил унаследовал после смерти матери, Аллы Покровской. Эту квартиру площадью 67 кв. м он предоставил своей дочери от четвертого брака, ранее оплачивая ей съемное жилье. Возможно, в будущем квартира будет переоформлена на дочь Ефремова.

Михаил Ефремов также унаследовал две квартиры, находясь в заключении: 5-комнатную площадью 123 кв. м на Тверской улице и половину трехкомнатной квартиры площадью 73 кв. м на Олимпийском проспекте. Это имущество перешло к нему после смерти его дяди, концертмейстера Александра Покровского, который был родным братом матери Ефремова, Аллы Покровской. Жена Александра скончалась раньше, и у них не было других родственников, кроме Михаила.

«Дороже Нагиева и Бурунова»: раскрыт гонорар Михаила Ефремова после его освобождения из колонии
«Дороже Нагиева и Бурунова»: раскрыт гонорар Михаила Ефремова после его освобождения из колонии

Вторая половина квартиры на Олимпийском проспекте, согласно завещанию жены Покровского, была передана семье ее ученицы, которая вместе с мужем ухаживала за пожилыми людьми. Эта семья пыталась привлечь внимание через телешоу, утверждая, что им было устно обещано это жилье в обмен на заботу о стариках. Однако из-за отсутствия оформленного договора аренды или других необходимых документов их претензии на половину квартиры не имеют судебных перспектив.

Что касается места жительства Михаила Ефремова, то условно-досрочное освобождение предполагает контроль со стороны уголовно-исполнительной инспекции по месту проживания в Москве. Если актер нарушит закон или общественный порядок, суд может отменить УДО и настоять на отбывании оставшейся части наказания. После выхода на свободу Ефремов будет обязан раз в месяц отмечаться в органах ФСИН по месту жительства, которым, вероятнее всего, станет его квартира в Плотниковом переулке.

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