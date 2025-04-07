«Запросы у нее — явно ему не по карману и не по связям»: В интернете активно обсуждают разрыв отношений Пересильд и Тройника

Михаил Тройник и Юлия Пересильд (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)
На небосводе отечественного шоу-бизнеса затмилось светлое имя одной пары — Юлии Пересильд и Михаила Тройника.
Их отношения, которые длились почти три года, завершились без громких скандалов и публичных разбирательств. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
По мнению другого, запросы у актрисы явно ему не по карману.
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Подходящие партнерыЮлия Пересильд, родившаяся в 1984 году в Пскове, и Михаил Тройник, 1988 года рождения из Рыбинска, казались идеальной парой. Внешне они смотрелись гармонично, а разница в возрасте в четыре года не играла значительной роли после тридцати. Однако по гороскопу их знаки — Дева и Овен — были несовместимы, что, похоже, подтвердилось в их отношениях.
Успехи Михаила ТройникаНесмотря на роман с Пересильд, Михаил Тройник оставался одним из самых востребованных актеров в киноиндустрии. Его фильмография впечатляет, он проявляет талант в различных ролях, несмотря на некоторые повторяющиеся образы. Роман с Юлией не был ему необходим для продвижения карьеры — он и так добился успеха.
Первые шаги к расставаниюСлухи о расставании пары начали появляться в конце прошлого года, когда они перестали публиковать совместные фотографии и выходить в свет вместе. Однако они не спешили подтверждать эти слухи.
Официальное заявлениеТолько 3 апреля 2025 года Юлия Пересильд решилась на откровенное признание о расставании.
«С благодарностью и уважением друг к другу мы приняли такое решение какое-то время назад. Во избежание слухов, сплетен, коих уже немало — говорим об этом сейчас сами. Никто не виноват. Расстались без обид, без ненависти, без вражды, без предательства, без измен, без грязи. Честно и спокойно. Не смогли, не договорились, не совпали… Не получилось…», — написала она.
Михаил Тройник и Юлия Пересильд (Фото: @juliaperesild_tg)
Реакция общественностиНесмотря на печальное завершение отношений, пользователи интернета отреагировали на новость с юмором и сарказмом. Комментарии варьировались от шуток о фамилиях до предположений о причинах расставания.
«Конечно не совпали – ты богатая, а он бедный», — написал один из пользователей.
По мнению другого, запросы у актрисы явно ему не по карману.
«Запросы у нее — явно ему не по карману и не по связям. Это ж не престарелый дедушка-режиссер с доступом к госкормушке», — отметил подписчик.
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Дарья Осипова