Актриса Юлия Снигирь удивила поклонников новым фото

42-летняя Юлия Снигирь показала себя без макияжа
42-летняя актриса Юлия Снигирь порадовала поклонников новым селфи в непринуждённой домашней обстановке.



В соцсетях артистка показала себя без макияжа, но в стильном жакете с леопардовым принтом, подчеркнув естественность и уверенность.

Кроме того, Снигирь поделилась редким кадром с сыном Фёдором. На фото мальчик увлечённо собирал конструктор, демонстрируя детскую сосредоточенность и увлечённость. Юлия и актёр Евгений Цыганов вместе с 2015 года, а их сын появился на свет в марте 2016-го.

Родители крайне редко публикуют фото наследника, поэтому поклонники оценили возможность заглянуть в их семейную жизнь.
Софья Метелева

