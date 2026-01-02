Актриса Юлия Снигирь удивила поклонников новым фото
42-летняя актриса Юлия Снигирь порадовала поклонников новым селфи в непринуждённой домашней обстановке.
В соцсетях артистка показала себя без макияжа, но в стильном жакете с леопардовым принтом, подчеркнув естественность и уверенность.
Кроме того, Снигирь поделилась редким кадром с сыном Фёдором. На фото мальчик увлечённо собирал конструктор, демонстрируя детскую сосредоточенность и увлечённость. Юлия и актёр Евгений Цыганов вместе с 2015 года, а их сын появился на свет в марте 2016-го.
Родители крайне редко публикуют фото наследника, поэтому поклонники оценили возможность заглянуть в их семейную жизнь.
